Famalicão: Junta de Vermoim agradece às Corporações de Bombeiros que combateram incêndios na freguesia

A partir do próximo sábado, dia 28, e até 13 de outubro, o novo “Espaço Memória” da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, na Alameda D. Maria II, recebe a exposição do fotojornalista Marques Valentim “E Depois do Adeus – Fotografias com História”.

A mostra, patente ao público diariamente entre as 10 h e as 18 h, exceto no dia 11 de outubro, reúne cerca de 50 fotos que documentam episódios e protagonistas da implantação da Democracia em Portugal.

Esta é mais uma iniciativa da Casa da Memória Viva que reúne cerca de meia centena de fotografias daquele período.

Marques Valentim, atualmente com 75 anos, formado em fotografia e cinema, tornou-se fotojornalista e registou as transformações do país nos primeiros anos vividos em Liberdade. Esta exposição, como sublinha o autor, «não é tanto sobre o 25 de abril, mas sobre os principais obreiros da implantação da Democracia e os acontecimentos mais marcantes que ficam na nossa história do século XX» e que, «de alguma forma, justificam a revolução».

“E Depois do Adeus – Fotografias com História” reúne fotografias alusivas, por exemplo, à Guerra Colonial, às primeiras eleições livres, às movimentações político-militares, à Assembleia Constituinte, ao processo de descolonização, até à adesão de Portugal à então CEE.

Este sábado, às 15h30, decorre a primeira de três visitas guiadas pelo autor. As outras terão lugar nos dias 12 e 13 de outubro, às 11 horas.