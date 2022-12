Famalicão junta-se à Missão de Adaptação às Alterações Climáticas

O Centro Social Paroquial de Ribeirão realizou a sua festa de Natal, esta quinta-feira, na Casa das Artes.

A peça, sob o tema “A Viagem de Natal”, é uma história da autoria da equipa pedagógica, e interpretada por pais/encarregados de educação e funcionários. Após ensaios, construção de cenários e figurinos, foi colocada em palco esta história sobre uma viagem no tempo do avô Alberto, homem dedicado à ciência, que vivia para o trabalho e para as suas descobertas. Era um homem amargo, triste, infeliz, não gostava da época do Natal e tudo o que de bom esta época representa: o amor, a união, a família e até as iguarias. A sua prioridade era o seu laboratório e a sua ânsia em colocar a sua máquina do tempo a funcionar. No entanto a sua família nunca desistiu dele e tudo fez para que o avô voltasse a sentir a magia do Natal que havia sentido na sua infância. Um dia, no seu laboratório, algo aconteceu, o avô no meio das suas invenções pensou ter feito desaparecer a sua família em plena véspera de Natal. Decidido, parte na sua máquina do tempo em busca da sua família, viajando da época Jurássica até ao futuro.

Numa reflexão em cada paragem ao longo da sua viagem, o avô traz uma recordação de cada lugar onde passou. É então que ele faz a sua última paragem na casa da sua infância, lá encontra toda a sua família e tudo o que realmente importa: o amor e o afeto.

A partir desse dia, o Avô Alberto não mais deixou de sorrir, não mais deixou de apreciar a beleza que é a vida quando temos uma família tal como a de Jesus…. Ser feliz é algo que todos temos a capacidade de ser. Só depende de nós, de nós mesmos… E assim, a todos, o avô Alberto desejou um Feliz Natal.