Famalicão: Justiça manda para a prisão homem acusado de abusar da neta

Na noite de domingo, para a quarta jornada da I Liga, o FC Famalicão joga em Guimarães, diante do Vitória SC e já saberá o resultado da partida entre o Sporting e o FC Porto, que acontece na noite do dia anterior. Por isso, em caso de empate em Alvalade e um triunfo famalicense no D. Afonso Henriques, a equipa de Armando Evangelista passa a líder isolada da I Liga.

Foi, também, na quarta jornada da edição 19/20, sob o comando de João Pedro Sousa, que os famalicenses subiram ao primeiro lugar, isolados, e ali ficaram até à sétima jornada, após derrota no Estádio do Dragão.

Na atualidade, a equipa famalicense teve o melhor início de época de sempre na principal divisão do futebol nacional, com três vitórias (2-0, Benfica; 0-3, Estrela da Amadora; e 1-0, Boavista), tal como o Sporting e o Porto, com quem reparte o comando da classificação.

Em Guimarães, às 20h30 de domingo, o Famalicão não terá tarefa fácil, pese embora o Vitória, na jornada anterior, tenha sido surpreendido pelo AVS. Mesmo assim, os vitorianos estão a ter um bom início de época, incluindo a disputa do play-off da Liga Conferência.

