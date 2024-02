Famalicão: Justin de Haas diz que a equipa está focada na vitória sobre o Boavista

No próximo fim de semana joga-se a jornada 18 do nacional de hóquei em patins. O FAC recebe, às 18 horas, no Pavilhão Municipal, o CH Carvalhos.

O Riba d´Ave/Sifamir joga no domingo, às 16 horas, no Pavilhão Municipal de Barcelos, diante do Óquei Clube.

Na classificação, o Riba d´Ave é décimo, com 17 pontos, enquanto que OC Barcelos ocupa a sexta posição, com 28 pontos.

O FAC soma 15 pontos e é décimo segundo, enquanto que o Carvalhos, com um ponto, é último.