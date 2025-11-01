Famalicão: Justin de Haas é baixa na defesa para o jogo contra o Nacional

O defesa central e um dos pilares da defesa do FC Famalicão não faz parte do onze que Hugo Oliveira apresenta, este sábado, contra o Nacional.

Justin de Haas , com uma fratura na mão direita, será substituído no centro da defesa por Ibrahima Ba que jogará ao lado de Leo Realpe. Ainda na defesa sai Rafa e para o seu lugar entra Pedro Bondo. Uma defesa diferente da partida contra o Vitória, na jornada anterior, e com uma média de idade que não chega aos 22 anos.

Assim, o Famalicão vai a jogo, às 15h30 deste sábado, na Choupana, com Carevic, Rodrigo Pinheiro, Leo Realpe, Ibrahima Ba e Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Tom van de Loi e Gustavo Sá; Antoine Joujou, Elisor e Sorriso.

De volta ao boletim clínico, Óscar Aranda e Roméo Beney continuam sob a alçada do departamento médico.