Famalicão: Justin de Haas é baixa na defesa para o jogo contra o Nacional

O defesa central e um dos pilares da defesa do FC Famalicão não faz parte do onze que Hugo Oliveira apresenta, este sábado, contra o Nacional.

Justin de Haas , com uma fratura na mão direita, será substituído no centro da defesa por Ibrahima Ba que jogará ao lado de Leo Realpe. Ainda na defesa sai Rafa e para o seu lugar entra Pedro Bondo. Uma defesa diferente da partida contra o Vitória, na jornada anterior, e com uma média de idade que não chega aos 22 anos.

Assim, o Famalicão vai a jogo, às 15h30 deste sábado, na Choupana, com Carevic, Rodrigo Pinheiro, Leo Realpe, Ibrahima Ba e Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Tom van de Loi e Gustavo Sá; Antoine Joujou, Elisor e Sorriso.

De volta ao boletim clínico, Óscar Aranda e Roméo Beney continuam sob a alçada do departamento médico.

Famalicão: Problema num tubo de águas pluviais obriga ao corte da Rua Adriano Pinto Basto

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou o encerramento temporário da Rua Adriano Pinto Basto devido a um problema detetado num tubo de águas pluviais. A intervenção obrigou ao corte do trânsito automóvel a partir do entroncamento com a Rua Daniel Santos, medida que entrou em vigor este sábado.

De acordo com a autarquia, os trabalhos de reparação já estão em curso e a normal circulação deverá ser restabelecida na próxima segunda-feira, caso as condições permitam.

Famalicão: Mulher ferida em colisão entre três carros na N14

Uma mulher, com 57 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre três carros, ocorrida na manhã deste sábado, na N14, em Famalicão.

O sinistro deu-se na freguesia de Cruz e obrigou ao corte temporário do trânsito.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses que a transportaram para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

AD Ninense de luto pela morte de ex-jogador

A Associação Desportiva Ninense está de luto pela morte de Joel Lopes, antigo jogador do clube.

Nas redes sociais, o Ninense deixou uma mensagem de pesar, onde recorda Joel como “mais do que um grande atleta, um grande homem”. O clube destacou também a força e a determinação com que o ex-jogador enfrentou vários desafios ao longo da vida, bem como a alegria e a boa disposição que sempre transmitiu.

Joel representou o FC Famalicão nas camadas jovens e jogou pelo GD Louro e pela AD Ninense, onde deixou “uma marca inesquecível”.

A cerimónia fúnebre realiza-se este domingo, às 15h30, na Igreja de São Lázaro, em Braga.

Famalicão: Carro despista-se e vai parar a campo em Seide S. Paio

Um automóvel surgiu, na manhã deste sábado, no meio de um campo agrícola, na Rua Joaquim Araújo Alves, em Seide São Paio, Famalicão.

Tudo indica que o veículo terá saído da estrada na sequência de um despiste, vindo a imobilizar-se a alguns metros depois, no referido campo que, de momento, está sem parte do muro.

Apesar do aparato, não há informação de feridos. No local estiveram elementos da GNR.

Greve na CP começa na segunda-feira e vai até dia 13: Comboios podem ficar parados

A CP – Comboios de Portugal alertou para possíveis perturbações na circulação ferroviária entre os dias 3 e 13 de novembro, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante.

Segundo a empresa, o dia 10 de novembro deverá ser o mais afetado, podendo verificar-se fortes constrangimentos na operação.

Num aviso publicado no seu site, a CP informa ainda que os clientes com bilhetes já adquiridos para os serviços Alfa Pendular e Intercidades poderão pedir o reembolso total ou trocar gratuitamente os bilhetes para outro comboio da mesma categoria e classe.

Famalicão: Incêndio em escola de Joane faz dois feridos

Duas jovens ficaram feridas e necessitaram de ser transportadas ao hospital, na sequência de um incêndio que deflagrou nas instalações da Escola Bernardino Machado, em Joane, Famalicão.

O alerta para o fogo foi dado cerca das 19h45, tendo sido acionados para o local os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o incêndio terá sido originado por um curto circuito, numa área que não pertencente ao edifício principal daquele estabelecimento de ensino.

As vítimas, duas alunas, foram encaminhadas para o hospital local devido à inalação de fumo.