Famalicão: Kitó Ferreira «muito feliz com o trabalho que estamos a fazer»

Confirma-se o nome de Kitó Ferreira como novo treinador da equipa de futsal do FC Famalicão que esta época vai disputar a Liga Placard, o escalão maior do futsal. O novo técnico é natural de Leiria, mas vem do All Nassr, clube da Arábia Saudita, que este ano acabou com o projeto do futsal. Como treinador livre, Kitó Ferreira resolveu aceitar a proposta do FC Famalicão. «Fiquei surpreendido por aquilo que o clube me apresentou numa primeira abordagem, quer em termos de condições, de seriedade e honestidade naquilo que pretendem para o clube e para o projeto», confessou novo timoneiro.

Kitó Ferreira, de 56 anos, tem um vasto percurso na modalidade com passagens, por exemplo, pelo Burinhosa, Leões Porto Salvo, os italianos do Gymnasti Fondi e Latina Calcio, Imperial Wet (Roménia), Eléctrico, Al Yarmouk, Qadsia e Al Arabi (todos do Kuwait) e Al Nassr (Arábia Saudita). Também conquistou vários troféus, entre os quais a Supertaça da AF Leiria e a 2.ª Divisão Nacional (pelo Burinhosa), uma Taça do Kuwait (Al Arabi), uma Taça e uma Supertaça da Arábia Saudita (ambas pelo Al Nassr).

Com a saída de Paulo Roxo, que foi para a equipa feminina do Benfica, abriu-se uma porta no comando técnico. «Recebi alguns convites e um deles foi do FC Famalicão, para surpresa minha, porque o FC Famalicão tinha acabado de subir à primeira divisão com um trabalho extraordinário», descreve.

«Estou na cidade de Famalicão há já duas semanas e sinto-me muito feliz com o trabalho que estamos a fazer», confessou. «Sempre me identifiquei muito com as gentes do Norte. Por isso, apesar de não estar à espera foi extremamente agradável», remata.