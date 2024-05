Famalicão: Lago Discount é agora Central Park

No seguimento da mudança de proprietário do Lago Discount, no final de 2023, pela Grupo Pluris Investments, de Mário Ferreira, o espaço comercial situado em Ribeirão vai mudar de nome. Esta sexta-feira é a data apontada para o rejuvenescimento integral do nome (Central Park) e da imagem deste complexo, a par de uma nova estratégia comercial e empresarial, sob a gestão da Widerproperty, assente no retalho, lazer, serviços, escritórios, logística e, brevemente, também saúde e bem-estar. Assume, também, a introdução de uma nova gama de oferta de marcas e serviços e destino de lazer para as famílias.

A nova marca é oficialmente lançada com o arranque do Rali de Famalicão, esta sexta-feira, com o Central Park a ser um dos patrocinadores e palco de várias atividades. Neste programa de atividades destacam-se a dinamização de todos as ofertas já existentes e, também, uma zona de ensaios e de teste com a possibilidade de ver de perto as viaturas que vão estar em competição; sessões de briefing a decorrer no Museu do Automóvel, no dia 24, às 21h; no dia 25 de maio terá lugar uma sessão especial de prevenção para crianças dos 6 aos 12 anos pela Escola de Educação e Prevenção Rodoviária; evento especial Rally com Indoor Karting; o Instituto Nacional de Artes do Circo vai animar as famílias e todos os presentes com diversas atuações circenses nos diversos espaços do Central Park.

A acompanhar esta mudança estão em curso a modernização das infraestruturas, um novo projeto paisagístico, nova sinalética e novos suportes de comunicação.

«O novo Central Park pretende ser uma referência e um polo de dinamização comercial e empresarial em Famalicão e na região do Vale do Ave, repensado para ser um verdadeiro espaço multiusos, onde será possível acolher uma oferta multifacetada e no qual se pretende que seja também uma montra do que de melhor se faz e produz na região. As várias vertentes deste complexo tornam-no um espaço com uma localização única, com excelentes acessibilidades, no qual se pretende conciliar o retalho e a restauração, lazer e cultura, escritórios, serviços e um amplo parque de logística de proximidade», afirma fonte da administração da Pluris Investments.

Na nova oferta comercial, destaque para a nova loja Feira dos Sofás, a inaugurar brevemente. Junta-se a outros espaços comerciais como MaxMat, Worten, MO, Tiffosi, Sítio do Móvel, W52, Inovlar, Centroxogo. Há também muitas atrações para divertimento como um kartódromo indoor, um complexo de bowling, padel, um parque de lasertag. Para os mais novos existe, ainda, a Escola de Prevenção Rodoviária, parque de eventos e festas, etc.