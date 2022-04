Famalicão: Lameiras celebra Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz

No dia 12 de abril, entre as 10 horas e as 18 horas, a Associação de Moradores das Lameiras realiza uma mostra desportiva, no recinto do edifício, para assinalar o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz.

Contando com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, e do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, várias associações desportivas do concelho marcam presença nesta iniciativa.

A AML convida todos os famalicenses a visitar e praticar uma atividade desportiva, com o intuito não só de melhorar o seu bem-estar físico e mental, como sensibilizar para o respeito e diálogo de forma a consolidar uma paz duradoura.

O programa completo será publicado no facebook da AML e em amlameiras.pt.