Famalicão: Lance polémico dita derrota do Riba d´Ave

Famalicão: Equipa Arciprestal de Catequese promove encontro de preparação para a Quaresma

Esta sexta-feira, 20 de fevereiro, a Equipa Arciprestal de Catequese de Vila Nova de Famalicão promove um encontro de Recoleção Quaresmal para os catequistas das várias comunidades do Arciprestado.

Esta iniciativa realiza-se na Igreja Antiga Matriz de Famalicão, às 21h15, com o tema “Acolher a fecundidade na fragilidade”. É objetivo proporcionar um serão diferente para preparar o tempo da Quaresma, iniciado hoje, Quarta-feira de Cinzas.

A Equipa Arciprestal de Catequese apela à presença de todos os catequistas.