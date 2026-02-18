Famalicão: Lance polémico dita derrota do Riba d´Ave

Na noite desta terça-feira, o Riba d´Ave perdeu, 4-3, na deslocação a casa do Turquel. Nesta partida da décima sexta jornada do campeonato nacional, Daniel Pinheiro, Nanu Castro e Antoine Thebaud marcaram pelo conjunto ribadavense que se queixa do trabalho da equipa de arbitragem. Um dos maiores erros é a 10.ª falta, que dita o golo da derrota, numa falta que seria a favor da equipa de Jorge Ferreira, mas que foi assinalada ao contrário.
Famalicão: Equipa Arciprestal de Catequese promove encontro de preparação para a Quaresma
Esta sexta-feira, 20 de fevereiro, a Equipa Arciprestal de Catequese de Vila Nova de Famalicão promove um encontro de Recoleção Quaresmal para os catequistas das várias comunidades do Arciprestado.
Esta iniciativa realiza-se na Igreja Antiga Matriz de Famalicão, às 21h15, com o tema “Acolher a fecundidade na fragilidade”. É objetivo proporcionar um serão diferente para preparar o tempo da Quaresma, iniciado hoje, Quarta-feira de Cinzas.
A Equipa Arciprestal de Catequese apela à presença de todos os catequistas.
Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Casa Pia
Na noite da próxima segunda-feira, o Casa Pia visita o Estádio Municipal, em partida da 23.ª jornada da Liga Portugal Betclic. O jogo está marcado para as 20h15 e o Famalicão já tem à venda os bilhetes a 5 euros, para sócios com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt
Para o público a entrada tem um custo de 10 euros. A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3OxTbHT
O FC Famalicão recorda que é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e que apenas os lugares anuais são transmissíveis
Famalicão: Cortejo de carnaval percorreu as ruas de Arnoso Santa Eulália
No passado domingo, apesar da chuva, a Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália (ADC) realizou o tradicional desfile de carnaval. O corso carnavalesco saiu à rua com vários carros alegóricos e cerca de três centenas de foliões, que se fantasiaram com muita imaginação e criatividade para encenarem vários quadros temáticos e encarnarem personagens alegres que animaram os inúmeros assistentes, que aguardaram a passagem do corso pelas ruas da freguesia.
O desfile percorreu mais de 3 km, terminando no salão polivalente da ADC, no qual, foi servido o lanche e decorreu o convívio, animado pelo DJ Félix.
Marcaram presença a vereadora da Cultura, Susana Pereira, que enalteceu a realização da atividade, apesar da intempérie que se fez sentir, o presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Pinto, e o pároco Vítor Sá.
A ADC agradece a colaboração da Polícia Municipal, o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e a todos os dinamizadores e participantes que contribuíram para o êxito desta iniciativa.
Famalicão: 365 Running Project vence Campeonato Regional de Montanha
No passado domingo, dia 15, em Fafe, a 365 Running venceu o Campeonato Regional de Montanha, coletivamente, em femininos e masculinos.
O domínio coletivo traduz a excelente prestação individual. No setor feminino, Andreia Rocha sagrou-se vencedora no escalão F40, enquanto Ana Freitas conquistou o primeiro lugar no escalão F50; Sara Machado alcançou o 4.º lugar no escalão FSen, ficando muito próxima de garantir mais um pódio.
No setor masculino, Zé Silva sagrou-se campeão regional no escalão MSen, e Zé Luís assegurou o 2.º lugar no mesmo escalão, confirmando o forte desempenho coletivo. Marko Santos voltou a subir ao pódio ao conquistar o 3.º lugar no escalão M35, enquanto Armando Rodrigues garantiu o 2.º lugar no escalão M55. Também Luís Gonzaga (5.º M35), Sérgio Peixoto (6.º M35) e Renato Oliveira (4.º M40) contribuíram, de forma decisiva, para o triunfo da equipa.
Segundo a 365 Running Project, «este resultado reforça, uma vez mais, o compromisso, a dedicação e o espírito de equipa» que a carateriza; reflete, também, «o trabalho consistente e sustentado desenvolvido ao longo das últimas épocas e consolidando a sua posição de destaque no panorama regional», conclui.
Tempo: Vem aí pelo menos 5 dias de sol
Depois de um longo período de tempo chuvoso, o sol promete regressar em pleno à região, já na próxima quinta-feira.
Segundo adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas também vão subir, chegando aos 21 graus.
A chuva deverá regressar dia 24, terça-feira.
Confira a previsão atualizada aqui
Famalicão: Centro Social e Paroquial de Brufe celebra décima quarta semana de comunhão com a comunidade
O Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe organiza, de 20 a 27 de fevereiro, a XIV Semana T. Do programa, que é para Todos, realce para as Conversas com Valores, uma tertúlia com o tema “Ninguém faz nada sozinho: o valor da Fraternidade do Trabalho em equipa”. São convidados, o pe. Vítor Novais, reitor do Seminário Conciliar de Braga e grande impulsionador desta obra social de Brufe; e Horácio Fernandes, vice-presidente do Centro social e membro fundador desta instituição.
O primeiro passo para a criação do Centro Social e Paroquial foi há 25 anos. Agora é tempo de recordar e celebrar uma obra que nasceu em equipa e continua a ser de todos.
A iniciativa arranca no dia 20, na Biblioteca D. Jorge Ortiga, piso 0, do Centro Social, com início às 21h15.
No domingo, dia 22, haverá venda de comida, entre o período das 12 e das 13 horas. As encomendas terão que ser realizadas até à próxima quinta-feira para os contactos 252 501 900 ou 96 879 06 26. Haverá lombo assado, acompanhado com batata, arroz e salada mista e papas de sarrabulho. Ainda uma feirinha de doces. Os recipientes são disponibilizados pelo Centro.