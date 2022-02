Famalicão: Lancheira dos alunos de Ribeirão vence concurso nacional

A Câmara Municipal de Famalicão pretende, com a criação da rede de serviço público de transporte rodoviário de passageiros – Mobi.Ave -, que agrega ainda os municípios da Trofa e Santo Tirso, integrar a rede de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto e, assim, os utentes possam beneficiar do título Andante.

Esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal, foi aprovado o procedimento de abertura do concurso público internacional para a rede de transportes entre os três concelhos e Mário Passos não escondeu a pretensão «de integrar a Área Metropolitana do Porto no que diz respeito aos transportes públicos» e, deste modo, «os utentes possam beneficiar do título Andante que é bem mais económico».

«Queremos que os transportes públicos sejam baratos e tenha essa disponibilidade de preços para que as pessoas o possam utilizar», refere o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. O facto de no Mobi.Ave Famalicão estar “ligado” à Trofa e Santo Tirso, municípios que integram a AMP, «faz com que possamos, porventura, acelerar este processo de integrar a rede de transportes públicos da área metropolitana para benefício de todos».

Sobre a abertura do procedimento do concurso público internacional, o autarca fala «em mais um passo para concretizar o nosso compromisso eleitoral, colmatando o défice que existe no nosso território neste setor. É mais uma fase do processo que está a cumprir todos os prazos para que, no final do ano, possamos ter esta oferta tão importante».