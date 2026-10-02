Este sábado, 3 de outubro, a Junta de Freguesia de Landim assinala o Dia Internacional do Idoso com uma tarde dedicada aos seniores, com atividades para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. No Largo Dr. Fonseca Monteiro, entre as 15h30 e as 18h30, decorre uma aula de ginástica funcional, rastreios de saúde, lanche e eucaristia. A autarquia local promete uma pequena lembrança para cada idoso.

A Junta de Freguesia garante «uma tarde para cuidar, prevenir, conviver e celebrar, porque promover um envelhecimento ativo e saudável é também cuidar da nossa comunidade».