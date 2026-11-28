O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a coima de 10.000 euros aplicada à responsável por um lar de idosos que funcionava sem licença. O processo tinha sido julgado em primeira instância no Juízo do Trabalho de Vila Nova de Famalicão.

O caso foi detetado numa inspeção da Segurança Social, em janeiro de 2025. Numa casa com capacidade para quatro pessoas, os inspetores encontraram três idosos com elevado grau de dependência. Cada um pagava 600 euros por mês. A atividade funcionava sem comunicação prévia nem licença, e faltavam também regulamento interno, contratos escritos com os utentes, livro de reclamações e pessoal adequado.

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O Instituto da Segurança Social começou por aplicar uma coima de 20.000 euros. A responsável recorreu, e o tribunal de Famalicão reduziu o valor para metade, mas manteve a condenação.

No recurso para a Relação, a defesa alegou que se tratava de uma família de acolhimento e não de um lar. Os juízes rejeitaram o argumento: não existia qualquer contrato com uma instituição de enquadramento, condição obrigatória para que uma família de acolhimento funcione legalmente. Para o tribunal, o espaço era uma ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), ou seja, um lar.

A Relação esclareceu ainda que o que define um lar é a capacidade do espaço, e não o número de idosos presentes num dado momento. O facto de ter menos residentes do que a capacidade mínima no dia da inspeção não lhe retira essa natureza.

A decisão, tomada por unanimidade no passado mês de setembro, mantém a coima de 10.000 euros.

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