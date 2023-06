Famalicão: Lar Jorge Reis celebrou 32 anos de serviço

O Orfeão Famalicense entregou na sexta-feira, dia 16, os prémios do concurso de Quadras Antoninas. O primeiro prémio foi para David Compadre pela quadra: “Santo António também és, Meu amor de perdição. Ajoelhei-me a teus pés, Aqui, em Famalicão.” Foi patrocinador o hipermercado E. Leclerc.

A segunda classificação é a quadra de Guilherme Teixeira, patrocinada pela empresa Vieira de Castro, e que é a seguinte: “P’ras Antoninas eu vou, Porque solteira não fico. Será certo arranjar, Quem me regue o manjerico”.

O terceiro prémio, que teve o patrocínio da Câmara Municipal, com a oferta de uma publicação sobre a história da Rua Direita e pela artista famalicense Maria do Sameiro com a oferta de um CD, foi em ex aequo para duas quadras: de José Guimarães e a de Maria Andrade. A de José Guimarães: “Santo António, aconteceu! Foi apenas brincadeira… Como é que o bebé nasceu? Foi o calor da fogueira!” A quadra de Maria Andrade: “Levaste-me às Antoninas. Sei que fomos p`ra Noitada…Acordei pelas matinas, não me lembro de mais nada”.

Houve ainda o prémio “Casa das Artes”, atribuído à quadra com o pseudónimo “Santo António Comprador”, de que é autor David Compadre, que imaginou Santo António a fazer compras na nova Praça de Famalicão: “Santo António é um amor. Quis fazer a sua graça. Parou, desceu do andor. Foi fazer compras à Praça”.

Por decisão do júri, houve dez menções honrosas. Uma forma de premiar e incentivar à participação neste concurso.

O júri foi constituído por Anabela Gregório, professora de português; por Maria do Sameiro Figueiredo, cantora, autora, compositora e poetiza e por João Cidade poeta, em representação do Orfeão Famalicense.

A organização recebeu 124 quadras, mas nem todas foram consideradas porque não cumpriam a regularidade métrica.

No sarau cultural de entrega de prémios, intitulado “noite de orvalhada”, que decorreu na estação rodoviária de Famalicão, esteve presente o vice-presidente da Câmara Municipal, Ricardo Mendes, que elogiou a iniciativa e deixou a garantia de que o concurso fará parte do programa das festas Antoninas do próximo ano, o que deixou o presidente do Orfeão Famalicense e os orfeonistas muito satisfeitos. «Faz todo o sentido, face à qualidade do concurso e do evento que o Orfeão nos está a proporcionar. Será mais uma iniciativa muito interessante a enriquecer o programa das Antoninas, em 2024”, disse Ricardo Mendes.

Esteve ainda presente o presidente da Junta da UF de Antas e Abade de Vermoim e a animação do evento esteve a cargo do Orfeão Famalicense acompanhado de um grupo de músicos, executando, entre outras músicas populares, a Marcha das Antoninas da autoria de José Casimiro da Silva e do Padre Benjamim Salgado, tendo iniciado com um sketch em que se imagina como tenha começado a devoção a Santo António em Vila Nova de Famalicão, representação que contou com a colaboração de um par de namorados, elementos do Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião e de três orfeonistas. Recorde-se que na sua fundação o Orfeão contava, também, com um grupo cénico.