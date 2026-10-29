A atleta famalicense, da escola Jing-She, vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, sendo protagonista de um momento histórico para o Wushu nacional. A sua participação assinala a estreia da modalidade nesta competição, sendo um marco para Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas (FPAMC) e para a Jing-She de Famalicão, cujo treinador Alexandre Oliveira será, também, chefe de equipa.

A qualificação de Lara Marques resulta de um processo exigente, assente no cumprimento dos critérios definidos pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e pela International Wushu Federation (IWUF). Nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar, a famalicense vai competirá no evento combinado de Changquan, que integra uma rotina de Changquan e uma rotina de Gunshu, disciplina executada com bastão.

A competição reunirá jovens de diferentes países, proporcionando a Lara Marques a oportunidade de representar Portugal numa edição histórica para a modalidade.

Natural de Vila Nova de Famalicão, é a única atleta do município famalicense a participar nesta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude. A sua presença em Dakar, segundo a escola, «representa o culminar de um percurso desportivo de dedicação, trabalho e experiência competitiva, que a conduziu até ao palco internacional do movimento olímpico».

Lara Marques pratica Wushu Kungfu desde os cinco anos e compete a nível nacional desde os sete. Tem participado regularmente em competições nacionais, destacando-se também em provas internacionais. Em 2024, esteve no 19.º Campeonato da Europa de Wushu, realizado em Estocolmo, na Suécia, onde alcançou o 4.º, o 5.º e o 9.º lugares. Nesse mesmo ano, participou no 9.º Campeonato do Mundo de Juniores, no Brunei.

Já este ano competiu no 10.º Campeonato do Mundo de Juniores, em Tianjin, na China, e no 20.º Campeonato da Europa de Wushu, em Lyon, França, onde obteve três classificações de destaque: 6.º lugar em Gunshu, 8.º em Changquan e 6.º em Jianshu.

A equipa nacional partiu para o Senegal na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro.