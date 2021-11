Na tarde e noite deste sábado, o largo da igreja do Louro recebe a Feira do Outono da Escola Básica Louro/Mouquim. Das 14 às 22 horas, para além da venda de produtos, porco no espeto, pão com chouriço, feijoada, caldo verde e castanhas, a iniciativa reserva, ao longo do dia, vários momentos de animação.

Às 15 e 16h30, atuam os alunos do estabelecimento de ensino; mais tarde, às 18 horas, atua o artista Joãozinho, seguindo-se animação musical com as Concertinas Barcelinhos.