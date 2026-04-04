Concelho, Sociedade

Famalicão: Lavandaria destruída por incêndio conseguiu reerguer-se e foi buscar trabalhadores ao desemprego

A lavandaria Miminhos, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, conseguiu reunir todas as condições para voltar a abrir portas no início deste mês de abril, depois dos danos provocados por um incêndio que, no início do ano, obrigaram à dispensa de 15 trabalhadores.

Todos os profissionais que se mostraram disponíveis foram readmitidos, retomando agora as suas funções na empresa.

Além da readmissão dos antigos colaboradores, a empresa pretende reforçar a equipa com novas contratações, visando consolidar a operação e responder à procura dos clientes.

A administração da Miminhos mostra-se otimista com esta nova fase e agradece o apoio recebido pela comunidade durante a fase conturbada.

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Combustíveis: Governo aumenta desconto, mas preços continuam a subir

A partir desta segunda-feira, 6 de abril, entra em vigor um novo reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), conforme estabelecido em portaria publicada em Diário da República.

O Governo fixa agora os descontos em 83,43 euros por mil litros no gasóleo rodoviário e 45,84 euros por mil litros na gasolina sem chumbo. Em termos práticos, os consumidores beneficiam de uma redução adicional de 8,34 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,58 cêntimos por litro na gasolina.

Apesar deste alívio fiscal, a tendência de subida mantém-se nos preços finais. O gasóleo deverá encarecer cerca de 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar aproximadamente 4 cêntimos por litro.

A atualização reflete a pressão dos mercados internacionais, que continua a sobrepor-se às medidas de mitigação aplicadas pelo Governo.

Famalicão: «Uma Páscoa com muitas memórias» de uma equipa com identidade

O empate do FC Famalicão, a dois golos, na noite deste sábado, no Estádio do Dragão, manteve a equipa no trilho europeu, no quinto lugar, agora com 46 pontos; mas, mais do que empate, conseguido em casa do principal candidato ao título nacional, ficou vincada a ideia do treinador. Hugo Oliveira manteve a equipa fiel aos seus princípios, não abdicando da sua identidade. E só isto, que não é pouco, é que o mais deve ser valorizado da partida da 28.ª jornada da I Liga.

No final da partida, Hugo Oliveira começou por falar de «uma Páscoa que vai deixar muitas memórias aos adeptos do Famalicão e é para isso que nós trabalhamos. Os resultados acabam por ser menos importantes do que a coragem e a personalidade que demonstrámos aqui». Reconhecendo a valia adversária – «uma equipa com muito poder» -, mesmo assim os famalicenses foram autores de um grande jogo de futebol. «Entrámos fortes, podíamos ter marcado cedo e criámos mais oportunidades do que o adversário. Sabíamos que íamos passar por momentos de maior dificuldade, momentos em que teríamos de baixar linhas, mas os jogadores tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo muito intenso, com grande exigência tática», analisou Hugo Oliveira. O técnico reconhece que, acima de tudo, a “vitória” «está no orgulho em sermos fiéis à nossa identidade. Não fugimos dela, seja em que estádio for» porque, desta forma, os jogadores crescem e evoluem, «e hoje era fundamental interpretar bem o jogo, sobretudo sem bola (…) Tenho orgulho na forma como os jogadores estiveram no jogo».

Sobre o que falta do campeonato, Hugo Oliveira mantém que o objetivo é vencer o próximo adversário (o Moreirense). «Não pensamos no quinto lugar. Pensamos apenas no próximo jogo. Desde o início da época que a nossa forma de estar é essa: jogar para ganhar o jogo seguinte».

Disputadas 28 jornadas, o Famalicão soma 46 pontos (mais 6 do que em igual período da época passada). Na próxima jornada recebe o Moreirense.

Famalicão: Sofia Machado Ruivo e Catarina Neves vão ao Europeu

As duas patinadoras famalicenses – Sofia Machado Ruivo e Catarina Neves -, integradas na equipa Braga Roller Team, vão ao Europeu de Show e Precisão, competição que vai decorrer de 30 de abril a 2 de maio, em Itália, na cidade Conegliano.

Esta presença no Campeonato da Europa resulta do terceiro lugar da equipa bracarense, alcançado no Campeonato Nacional de Show e Precisão, que decorreu no passado fim de semana em Fafe. A prova foi organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, AP Minho e o Grupo Nun’Álvares.

Naquela que é uma das competições mais esperada da época, participaram 939 atletas de todo pais, entre as quais as duas famalicenses, ao serviço da Braga Roller Team.

 

Depois da gasolina e do gasóleo… GPL subiu 25 cêntimos em algumas ‘bombas’ esta semana

O preço do GPL registou um aumento significativo esta semana, segundo dados das plataformas que monitorizam os valores dos combustíveis em Portugal.

De acordo com estas fontes, o acréscimo foi particularmente expressivo nos postos da Repsol, onde o preço subiu cerca de 25 cêntimos por litro.

Este aumento repentino está a gerar preocupação entre os consumidores, sobretudo numa altura em que os custos com energia continuam a pesar no orçamento das famílias.

Lançada em Portugal petição para proibir maiores de 75 anos de conduzir

Uma petição que propõe proibir a condução a partir dos 75 anos foi lançada em Portugal. A iniciativa volta a colocar em discussão o equilíbrio entre segurança rodoviária e direitos individuais.

O autor defende que o envelhecimento pode afetar capacidades essenciais à condução, como a visão, os reflexos e a cognição, aumentando o risco de acidentes. Considera também que os exames médicos atualmente exigidos não garantem uma avaliação contínua eficaz.

A proposta sugere ainda a criação de alternativas de mobilidade para pessoas idosas, de forma a minimizar o impacto da medida.

Por outro lado, especialistas alertam para o risco de discriminação etária, defendendo que a aptidão para conduzir deve ser avaliada individualmente.

Famalicão empata no Dragão (2-2)

O Futebol Clube de Famalicão empatou este sábado no terreno do FC Porto (2-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da Primeira Liga.

A equipa portista adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por Alberto Costa, resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, o Famalicão respondeu e chegou ao empate aos 54 minutos, por intermédio de Sorriso, após recarga na área.

Já perto do final, aos 90 minutos, Seko Fofana voltou a colocar o FC Porto em vantagem. No entanto, quando tudo parecia decidido, o Famalicão voltou a reagir e chegou ao empate aos 98 minutos, com um golo de Rodrigo Pinheiro, garantindo um ponto no Dragão.