Famalicão: Leonel Rocha teve Mário Passos a seu lado na primeira ação de campanha

Leonel Rocha, candidato da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, deu início, no passado sábado, às ações de campanha para as eleições intercalares que vão decorrer, a 11 de junho, na vila de Ribeirão.

O primeiro momento contemplou uma visita a vários locais, num périplo que teve a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal. «Só uma colaboração assente numa visão partilhada entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal permitirá assegurar os investimentos indispensáveis para Ribeirão. Esta cumplicidade institucional tem beneficiado toda a população», garantiu, de forma convicta, o candidato.

Neste dia marcado por contactos de rua, pela visita a alguns dos compromissos do seu programa e por uma tertúlia com a população, a rede viária e as acessibilidades tiveram um particular destaque. A requalificação da Rua do Xisto, da Avenida Rio Ave, da Rua de Montalegre e da Rua António Azevedo Oliveira, bem como a construção de um novo acesso entre Mogueira e Sam e a construção de um acesso da Avenida da Indústria à EN14, são algumas das propostas que Leonel Rocha se propõe concretizar caso seja eleito.

Estas obras são, avança numa nota à imprensa, «alguns exemplos do entendimento com a Câmara Municipal, que, desde a primeira hora, está em sintonia connosco e com a nossa estratégia de desenvolvimento». Leonel assegura que a equipa que lidera «aprofundará esta relação de confiança nos próximos anos, trabalhando nesta causa comum que é o desenvolvimento de Ribeirão».

As propostas e ambições da candidatura da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão para esta freguesia, recebem o apoio de Mário Passos que acredita que «os próximos anos serão muito positivos se o Leonel for reeleito. Com base num trabalho de partilha e cumplicidade recíproca iremos continuar lado a lado na concretização das nossas propostas para proporcionar o progresso e a qualidade de vida que os ribeirenses merecem». Confiante «num grande resultado» de Leonel Rocha, Mário Passos assevera que «a vitória dele será o sucesso de Ribeirão».