Os alunos do 9.º ano e do ensino secundário de três escolas de Vila Nova de Famalicão vão participar, no dia 30 de novembro, em sessões dedicadas ao pensamento crítico, aos valores democráticos e ao combate à desinformação.

Publicidade

A iniciativa assinala o Dia Internacional das Cidades Educadoras e será conduzida por Henrique Magalhães dos Santos, responsável pelo projeto “Henrique, o Político”.

Publicidade

Com o tema “A Política é uma Chatice?”, as sessões pretendem aproximar os jovens da política e incentivar a participação cívica. Através de uma abordagem adaptada ao público jovem, serão abordadas questões relacionadas com a influência da política no quotidiano e o seu papel na transformação da sociedade.

As atividades vão decorrer nas escolas secundárias D. Sancho I, às 8h20, Camilo Castelo Branco, às 10h05, e Padre Benjamim Salgado, às 13h30. A participação envolve os delegados de turma.