Famalicão: Liberdade com oito pódios em Bairro

A 17.ª edição da Supertaça da Associação de Xadrez do Distrito de Braga foi ganha pelo Clube de Xadrez da Didáxis. É o décimo quarto título do clube e o décimo primeiro consecutivo.

Este sábado, na icónica Biblioteca do Instituto Nun’Alvres, a competição marcou o início da época desportiva 2025/2026 do calendário distrital. Nesta prova por equipas tiveram direito a participar o Vitória Sport Clube, campeão distrital, e o Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis, semifinalista vencido da Taça AXDB da época 2024/2025 (uma vez que o vencedor da Taça, também, havia sido o VSC).

Após duas horas de jogo, a equipa famalicense tomou a dianteira com a vitória do capitão Luís Romano, que conduziu as peças brancas no 3.º tabuleiro, frente a Tomás Santos. Quatro horas depois, um resultado inesperado começou a desenhar-se quando o Mestre Nacional Ivo Dias empatou com o Mestre FIDE Samuel Gonçalves no 2.º tabuleiro. De seguida, a vitória do CX A2D foi carimbada com o empate de Carlos Novais perante o Mestre FIDE Pedro Gil Silva no 1.º tabuleiro, e o desfecho final confirmou-se com o triunfo convincente de João Afonso, no 4.º tabuleiro, diante de José Lucas Silva.

Desta forma, a equipa A do CX A2D venceu por 3-1 e colecionou a sua 14.ª Supertaça AXDB, em 17 edições, sendo 11 delas consecutivos (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025).