Este domingo, o Liberdade FC levou mais de 20 atletas até à Vila das Alves para participarem na 11.ª edição da Corrida Aves em Movimento. Esta jornada de atletismo reuniu atletas de diferentes escalões etários e para a equipa de Calendário foi mais um momento para os atletas colocarem em prática o trabalho desenvolvido nos treinos, acumularem experiência competitiva e continuarem o seu percurso de evolução desportiva.

Quanto a classificações, realce para algumas prestações que valeram pódios: no escalão sub-10, Gabriela Costa foi terceira; nos sub-12, Beatriz Monteiro foi segunda, seguida de Mariana Mendes, Paulo Bourbon foi terceiro.

Gabriel Abreu venceu no escalão sub-16 e Carolina Faria foi segunda. Na prova principal – 10 km – realce para o sexto lugar de Tânia Silva, em seniores.