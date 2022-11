Famalicão: Liberdade com quatro títulos no Campeonato Norte de Corta-Mato

Atletas femininas do FAC continuam a dominar o badminton nacional e o último feito esteve a cargo de Sónia Gonçalves que se sagrou pentacampeã nacional da modalidade.

Após a conquista do título de Campeãs Nacionais de Equipas Femininas da 1ª Divisão, as famalicenses voltaram a subir ao lugar mais alto do pódio e revalidaram títulos nacionais.

Este fim de semana, no CAR das Caldas da Rainha, Sónia Gonçalves conseguiu mais um título nacional e, em pares, com a irmã Adriana, revalidou igual título pela quinta vez consecutiva.

Na categoria C, Carolina Veloso também conquistou o ouro, sagrando-se Campeã Nacional de Par Misto com o parceiro Pedro Amorim, do Sporting Clube de Braga.