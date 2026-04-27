Famalicão: Liberdade com segundo lugar coletivo em São Martinho

No passado sábado, no XI Grande Prova – Correr São Martinho os atletas do Liberdade FC conquistaram sete pódios individuais e o segundo lugar coletivo nos escalões jovens.

Individualmente, realce para o segundo lugar de Tiago João Silva, em benjamins A; para a vitória de Martim Sousa e o terceiro lugar de Beatriz Monteiro e Gabriel Sathler, em benjamins B. Em iniciados, Carolina Freitas e Gabriel Abreu venceram, enquanto que Iara Sathler foi terceira.

Muitos outros atletas do clube de Calendário contribuíram para o bom resultado coletivo. A formação também vários corredores no escalão sénior, com Daniela Costa a ser a melhor, na nona posição.