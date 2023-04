Famalicão: Liberdade com vários pódios na Milha de Barcelos

No regresso do campeonato nacional feminino, Famalicão perde com o Sporting

Na retoma do nacional de futebol feminino – Liga BPI, depois de uma paragem para compromissos das seleções nacionais, o FC Famalicão foi derrotado, em Alcochete, por 3-1. O Sporting adiantou-se no marcador logo aos 14 minutos, por Brenda Pérez, vantagem que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, novo golo madrugador da equipa da casa, aos 57 minutos, por Maiara Nieheus, com as famalicenses a reduzirem o marcador, aos 74 minutos, por Marie-Yasmine Alidou. Antes do final do encontro, Maísa Correia ampliou, para 3-1, a vitória do Sporting.

Com 18 jornadas disputadas, a equipa de Marco Ramos mantém o quinto lugar, com 31 pontos. No próximo sábado recebe o Braga, terceiro, com 39 pontos.