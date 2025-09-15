Famalicão: Liberdade começa época com bons resultados

Os atletas dos escalões jovens e a equipa feminina, na geral, do Liberdade FC, conquistaram, no passado sábado, o segundo e o primeiro lugar coletivo na nona edição da Corrida Esmeriz-Cabeçudos.
A este desempenho coletivo, há 10 pódios individuais. Em minis, Eduarda Carvalho foi segunda; em benjamins A, Gabriela Costa terminou em segundo lugar; em benjamins B, Beatriz Monteiro foi terceira, tal como Leonor Monteiro, em infantis. No escalão iniciados, Carolina Faria foi terceira e, em juvenis, Maria Rodrigues foi a vencedora. Em juniores, Inês Sousa (2ª) e Rodrigo Rouxinol (3º) e em seniores Tânia Silva (1ª).
Também no sábado, na 5ª Corrida Pontis Petrina, na vila de Ponte, em Guimarães,
Eduardo Salazar alcançou o terceiro lugar sénior e Jaime Gonçalves venceu no escalão de veteranos 40 anos.