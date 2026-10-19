O Liberdade FC esteve na 12.ª Meia Maratona de Famalicão, com 11 atletas. Nesta jornada de atletismo, realizada pela Runporto e Câmara Municipal, participaram 3 mil atletas, distribuídos pelos 21 e 10 km. Nesta distância, Tânia Silva foi terceira em F35. Já nos 21 km, realce para Ricardo Oliveira que, com um novo recorde pessoal, foi 38.ª em veteranos 45, e Joaquim Machado foi 22.º em M55, enquanto Saúl Vilhena terminou na 12.ª posição em M60.

De volta aos 10km, em seniores, Maria Rodrigues terminou na 6.ª posição; Daniela Costa alcançou o 13.º lugar e Catarina Vaz concluiu a prova na 19.ª posição.

Em veteranos M35, Ramiro Costa foi 16.º; Carmen Dias terminou na 38.ª posição e Sandra Fernandes foi 47.º.

Para além destes atletas, o Liberdade FC levou também os seus jovens atletas para as ruas de Vila Nova de Famalicão, numa participação em modo de treino.