Famalicão: Liberdade conquista dois pódios na Póvoa de Lanhoso

Na noite deste domingo, amigos e militantes do PCP estiveram reunidos num jantar para celebrar os 48 anos da revolução de 25 de Abril.

Sob o lema Abril é mais futuro, o encontro contou com Belmiro Magalhães, membro da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista Português. O dirigente falou do aumento do custo de vida e considerou que o país «tem recursos e possibilidades para enfrentar a atual situação», advogando, no entanto, que Portugal «precisa de uma outra política».

Defende o «desenvolvimento económico, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o aumento geral dos salários e das reformas e serviços públicos de qualidade». Nessa «outra política» que o PCP defende, Belmiro Magalhães incluiu a valorização da educação, a ciência e a cultura, «a defesa do SNS para o salvar da estratégia que visa a sua destruição; os direitos das crianças e dos pais; o direito a uma habitação digna; o reforço dos direitos e proteção sociais», bem como «o direito a um ambiente saudável e ao equilíbrio ecológico».

Para além das comemorações populares do 25 Abril, apelou a que todos participem nas celebrações do 1º de Maio que decorrerão no Largo do Toural, em Guimarães, no próximo domingo, às 15 horas.