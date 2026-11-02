O Liberdade FC conquistou três títulos, vários lugares de pódio e bons resultados coletivos no Corta-Mato Regional Longo.

Destaque para Eduardo Salazar, que se sagrou Campeão Distrital de Sub-23; Maria Rodrigues que é vice-campeã distrital de juniores; Gabriel Abreu, tornou-se vice-campeão distrital de iniciados.

O 3.º Cross dos Conquistadores realizou-se no sábado, dia 31 de outubro, em Guimarães, competição que acolheu o Campeonato Regional de Corta-Mato Longo da Associação de Atletismo de Braga, destinado aos escalões de Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos.

Na formação, destaque para Beatriz Monteiro, 2.ª em benjamins B e Mariana Mendes foi 4ª. Em veteranos M35, Tânia Silva foi 2ª.

Coletivamente, de realçar o 5.º lugar no escalão de Jovens Femininos, o 7.º lugar em Jovens Masculinos e o 9.º lugar na classificação de Absolutos Masculinos.

Segundo a direção, o Liberdade Futebol Clube «continua a afirmar-se no panorama do atletismo distrital, valorizando a formação desportiva, a competição e o desenvolvimento dos seus atletas, desde os escalões mais jovens até aos mais experientes».