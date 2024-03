Famalicão: Liberdade em segundo lugar na Milha Urbana

Os dois municípios vão receber, ao final da manhã desta terça-feira, pelas 12h00, a bandeira dos Jogos do Eixo Atlântico. A cerimónia simbólica terá lugar na sala de conferências dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão.

A sessão contará com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, da vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, do secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán Mao, e o atual presidente do Eixo Atlântico, Luís Nobre, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

A XV edição dos Jogos do Eixo Atlântico decorre de 30 de junho a 5 de julho, nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Braga, com milhares de participantes dos municípios e entidades que integram o Eixo Atlântico.

Os dois municípios vão receber a bandeira pelas mãos da autarquia que organizou a última edição, em 2022: o Município da Maia.