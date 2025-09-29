Concelho, Desporto

Famalicão: Liberdade esteve em destaque na Corrida REN

No passado sábado, 24 atletas do Liberdade FC marcaram presença na 9ª Corrida REN de Pedome e Oliveira Santa Maria, prova com partida e chegada na REN Subestação de Riba de Ave. Coletivamente, conseguiu o quarto lugar na formação e em termos absolutos.

Individualmente, realce para os lugares de pódio: em benjamins A, Gabriela Costa foi terceira e Enzo Moreira segundo; Martim Sousa foi terceiro em benjamins B, enquanto que em infantis Leonor Monteiro foi segunda; igual lugar foi conseguido por Carolina Faria e Maria Rodrigues, em iniciados e juvenis. Em veteranos (M60), Saúl Vilhena foi terceiro.

Os restantes atletas conquistaram relevantes posições, tendo, assim, contribuído para a classificação coletiva.

Deixe um comentário

Famalicão: Clube de Xadrez da Didáxis é campeão distrital

A equipa A do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis – CX A2D sagrou-se campeã distrital de semirrápidas. Composta por João Romano, João Afonso, Carlos Novais, Mestre Nacional Paulo Pinho, Mestre Nacional Ivo Dias e Luís Romano (capitão), a equipa realizou uma exibição notável, com uma performance 100% vitoriosa.

Esta equipa conquistou, ainda, o título de vice-campeão distrital em Rápidas, apenas cedendo perante o vencedor, o Vitória Sport Clube.

As equipas B e C do CX A2D demonstraram evolução e espírito competitivo. Em Rápidas, classificaram-se em 8.º e 12.º lugares, respetivamente. Em Semirrápidas, superaram as expetativas iniciais: a equipa B alcançou o 3.º lugar absoluto, enquanto a equipa C obteve o 6.º lugar.

No dia 28 tiveram lugar as provas individuais. Entre 60 participantes, cinco atletas do CX A2D conseguiram lugares no top 10 em ambas as vertentes, com destaque para o Mestre Nacional Paulo Pinho, que conquistou o título de Vice-Campeão Distrital de Rápidas e de Semirrápidas.

O Campeonato Distrital absoluto de Xadrez, vertente rápidas e semirrápidas, teve lugar nos dias 27 e 28 de setembro, em Braga. A jovem equipa famalicense apresentou-se com 20 atletas nas provas individuais e 3 equipas nos torneios coletivos, sob chefia de Mário Oliveira.

Famalicão: 365 Running Project com vitória coletiva no Trail Serra d´Arga

Este domingo, a 365 Running Project venceu, coletivamente, os 50Km do Grande Trail Serra d´Arga. Nesta prova, considerada “a Meca do Trail Nacional”, a equipa famalicense conseguiu colocar quatro atletas nos 15 primeiros da geral.

Realce para Luís Gonzaga que foi quinto e terceiro em seniores; Zé Luís, 7º geral e 4º sénior; Zé Silva, 12º geral; e Marko Santos, 15º geral.

Esta prova encerra a época 2024/2025 na qual a 365 Running Project conquistou 286 pódios individuais e coletivos.

 

 

Famalicão: Carlos Guimarães Pinto diz que os candidatos da IL escolhem o urbanismo e a transparência

No evento “Autarquias do Futuro – Desburocratização e Inovação”, o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, escolheu o urbanismo e a transparência como as áreas-chave no próximo mandato famalicense.

Miguel Fidalgo, candidato à Assembleia Municipal, concorda que a habitação «é hoje o maior problema para a população, em especial para os jovens que veem os preços disparar e a independência adiada. Em Famalicão temos uma solução: tornar “Famalicão Champions dos licenciamentos” com a implementação da Inteligência Artificial para acelerar processos, reduzir burocracia e aumentar a oferta. Com mãos casas no mercado, os preços podem descer significativamente, criando oportunidades reais para todos».

A Iniciativa Liberal diz que ter um gabinete de urbanismo eficiente, com menos burocracia, «que em tantas vezes é responsável pela corrupção», é fator-chave para a mitigação do problema da habitação, «que só será possível com bons PDM e políticas que favoreçam a construção, de preferência em locais com boas redes de transporte».

A palestra decorreu este sábado, no auditório da União de Freguesias de Famalicão/Calendário. Na altura, o candidato à Câmara Municipal, Paulo Ricardo Lopes reiterou a aposta numa câmara mais eficiente, controlo da despesa, descida de impostos e uma forte aposta na educação no centro do debate.

A Iniciativa Liberal espera a entrada nos órgãos autárquicos famalicenses. Acredita que os políticos com muitos anos de afastamento da vida empresarial privada estão afastados da realidade. Aqui a incapacidade de recrutamento fora do edifício da câmara evidenciada pela coligação PSD-CDS foi apontada como uma clara limitação.

Famalicão: EARO vence Corrida REN nos escalões jovens e foi segunda em absolutos

No passado sábado, na 9ª Corrida REN, organizada pela (GRACAFE), a Escola de Atletismo Rosa Oliveira venceu coletivamente nos escalões jovens e foi segunda em termos absolutos, com Rui Oliveira, Gonçalo Rodrigues (1º júnior), Dinis Neves, Filipe Coelho, Joaquim Coelho, Rosa Oliveira, Anabela Silva e Renata Barros.

Nos escalões de formação, a equipa foi a grande vencedora com 266 pontos, seguida do Vizela (147) e do NB Barrosa (134 pontos).

Individualmente, em benjamins A, Diana Cunha foi segunda, enquanto que em benjamins B a vitória foi para Luís Neto.

Em iniciados, Mariana Martins foi a primeira a cortar a meta e Tomás Ramos foi segundo. No escalão juvenil, Luísa Pereira foi terceira e Francisco Barros terminou em segundo lugar.

A EARO levou a esta prova cerca de 30 atletas, todos eles com bons desempenhos contribuindo para a vitória coletiva nos escalões mais jovens.

Famalicão: Ecos Culturais do Louro promovem desfolhada tradicional

No próximo sábado, a Associação Ecos Culturais do Louro realiza a terceira edição da desfolhada tradicional. O evento decorre nas instalações da Casa do Artista Amador, no Louro, com o propósito de promover a cultura numa viagem por esta tradição que teve ao longo dos tempos uma importância para as comunidades mais rurais.

O certame começa às 16 horas com a abertura do museu alusivo à época das desfolhadas; pelas 17h30, o artista Tiago Maroto abre as festividades com os seus temas mais populares e, pelas 19 horas, a Associação dos Tocadores e Cantadores ao Desafio divertirá o público, enquanto estará disponível um serviço de bar com diversas iguarias, como bolas de carne, cozidas em forno a lenha, sardinhas pequeninas, sopa de pedra e muitos outros petiscos, tudo regado por bom vinho novo.

Às 20h30 começa a desfolhada com a atuação do Grupo Folclórico de Gondifelos; às 23 horas realiza-se o sorteio e trinta minutos depois atua a banda famalicense Gato Sapato.

 

Dádiva de sangue em S. Tomé Negrelos

No próximo domingo, dia 5, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita na Escola Básica de S. Tomé Negrelos (Santo Tirso), com o apoio da Junta de Freguesia, Agrupamento CNE nº 93 e o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

Aberta à população em geral, a colheita decorre entre as 9h00 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

 