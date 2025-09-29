Famalicão: Liberdade esteve em destaque na Corrida REN

No passado sábado, 24 atletas do Liberdade FC marcaram presença na 9ª Corrida REN de Pedome e Oliveira Santa Maria, prova com partida e chegada na REN Subestação de Riba de Ave. Coletivamente, conseguiu o quarto lugar na formação e em termos absolutos.
Individualmente, realce para os lugares de pódio: em benjamins A, Gabriela Costa foi terceira e Enzo Moreira segundo; Martim Sousa foi terceiro em benjamins B, enquanto que em infantis Leonor Monteiro foi segunda; igual lugar foi conseguido por Carolina Faria e Maria Rodrigues, em iniciados e juvenis. Em veteranos (M60), Saúl Vilhena foi terceiro.
Os restantes atletas conquistaram relevantes posições, tendo, assim, contribuído para a classificação coletiva.