Famalicão: Liberdade FC com bons resultados na Milha de Esposende

Os finalistas do 4º ano da EB de Ruivães viveram, no passado dia 10, momentos inesquecíveis, quando foram à Kidzania, em Lisboa. Quinze alunos tiveram a sua viagem de finalistas, organizada pelos pais/encarregados de educação, sendo que nove tiveram o seu batismo de voo, enquanto que 14 visitaram o espaço de diversões pela primeira vez.

Tudo começou na madrugada daquele dia, com a chegada à estação de comboios de Vila Nova de Famalicão. Daqui seguiram viagem e na Kidzania tiveram a oportunidade de experimentar várias profissões. Se a Beatriz Silva cumpriu o sonho de ser esteticista, a sua colega Maria Sampaio foi dentista por um dia.

No entanto, o ponto alto foi vivido ao final da tarde, no aeroporto Humberto Delgado a bordo de um avião da TAP. Para os que experienciaram, pela primeira vez, o interior da aeronave o momento foi particularmente emocionante, onde não faltaram algumas lágrimas. Bianca Carvalho confessa isso mesmo: «gostei de tudo, porque tudo foi novidade, mas a viagem de avião foi o momento mais intenso», descreveu.

Uma experiência que todos «guardarão no coração», referiu a professora titular de turma, Cristina Costa, que os acompanhou. A docente trouxe dois recados para os pais que esperavam a comitiva no aeroporto Francisco Sá Carneiro, um do revisor da CP e outro do comandante do voo da TAP: «os meninos estão de parabéns pelo seu comportamento exemplar».