Concelho, Desporto

Famalicão: Liberdade FC conquista pódios no Regional sub-14 e na XXVI Famalicão–Joane

No passado fim de semana realizou-se o Campeonato Regional de Sub-14, no Estádio 1. º de Maio, em Braga, e a 26.ª edição da Famalicão–Joane, provas onde estiveram presentes atletas do Liberdade FC.

Na primeira competição, a equipa masculina de estafetas 4×60 metros, composta pelos atletas Salvador Paupério, Paulo Borbon, Gabriel Sathler e Diego Figueiras, que conquistaram o 2.º lugar no Campeonato Regional de Estafetas.

Na 1.ª jornada, participaram nos 50 metros os atletas Enzo Seara, que terminou no 4.º lugar, Carolina Reis, que alcançou o 6.º posto, e Valentina Figueiras, que terminou em 7.º lugar. Nos 60 metros, Salvador Paupério classificou-se na 9.ª posição. Já nos 600 metros, Paulo Borbon foi 9.º classificado, Beatriz Monteiro e Martim Seara terminaram no 12.º lugar, enquanto Diogo Figueiras ficou na 13.ª posição.

Na 2.ª jornada, na distância dos 150 metros, Salvador Paupério alcançou o 4.º lugar. Nos 1000 metros, Gabriel Sathler terminou em 5.º lugar, Beatriz Monteiro e Paulo Borbon ficaram na 8.ª posição, Diego Figueiras foi 11.º classificado e Gabriela Costa terminou em 14.º lugar. Nos 500 metros, Enzo Seara terminou no 4.º posto, Tiago João Silva alcançou o 5.º lugar e Valentina Figueiras ficou em 8.º lugar.

Já na XXVI Famalicão–Joane, o Liberdade FC esteve representado por sete atletas. No escalão sub-23, Maria Rodrigues e Eduardo Salazar conquistaram o 2.º e 3.º lugares, respetivamente, terminando ambos na 8.ª posição da classificação geral.

No escalão sénior, Tânia Silva foi 6.ª classificada (16.ª da geral), Daniela Costa terminou no 12.º lugar (35.ª da geral) e Hélder Salazar alcançou o 100.º lugar. No escalão de Veteranos M40, Ricardo Oliveira terminou na 21.ª posição.

Deixe um comentário

Famalicão: Alunos da EB D. Maria II participaram na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens

“Literacia Financeira: Os Jovens Contam” foi a temática deste ano da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens que decorreu nos dias 11 e 12 de maio. A sessão reuniu mais de 130 alunos em representação de 66 escolas de todo o país.

A Francisca Ferreira e Simão Pereira, alunos do 9º ano da Escola Básica D. Maria II representaram o círculo eleitoral de Braga e defenderam as medidas a integrar o projeto de recomendação final que será entregue à Assembleia da República.

E aluna Inês Gomes também participou, mas no papel de jornalista.

A iniciativa permitiu-lhes fortalecer o pensamento crítico e a cidadania ativa em prol da sociedade.

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Manuel de Almeida Alexandre e o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco marcaram presença e interviram perante os jovens.

Famalicão: Marques Mendes no “Chá Europeu” da Escola Camilo Castelo Branco

O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco realiza, no dia 22 de maio, sexta-feira, mais uma edição do “Chá Europeu”. A iniciativa arranca às 21 horas, na escola secundária, este ano subordinada ao tema “Que futuro para a Europa?”, com a participação de Luís Marques Mendes.

O “Chá Europeu” é um momento de encontro e reflexão que, habitualmente, reúne convidados das áreas da política, da educação e da sociedade civil, para uma conversa aberta com os alunos e restante comunidade educativa. Um dos objetivos é aproximar os jovens das instituições europeias e promover o debate informado em torno dos desafios que se colocam ao projeto europeu.

Famalicão: Nova direção da Associação de Antigos Alunos da Didáxis quer agregar mais ex-alunos

A nova direção da Associação de Antigos Alunos da Didáxis, agora presidida por Hilário Pereira, quer integrar e mobilizar os antigos alunos da Didáxis de Vale S. Cosme. Entre os objetivos está, também, a dinamização de atividades culturais e sociais, novas formas de participação e comunicação digital. A direção sublinhou, ainda, a intenção de aproximar a associação das gerações mais jovens.

A nova direção, que tomou posse no dia 16 de maio, numa cerimónia marcada pelo espírito de união, quer preservar os valores e a identidade histórica da Didáxis, que tem décadas ao serviço do ensino, ajudando a formar gerações de famalicenses e de outros concelhos.

«Queremos construir uma associação mais próxima, dinâmica e preparada para o futuro, mantendo sempre vivo o espírito Didáxis», referem os novos representantes dos órgãos sociais.

Um ferido em colisão entre viaturas junto aos hipermercados em Gavião

Uma pessoa sofreu ferimentos, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida na Rua Vítor de Sá, em Gavião, em Famalicão.

O acidente poucos minutos após as 08h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

Ministério Público acusa mulher de ter desviado mais de 11 mil euros da União de Freguesias de Ruivães e Novais

Uma funcionária da União de Freguesias de Ruivães e Novais, em Famalicão, foi acusada pelo Ministério Público de ter desviado mais de 11 mil euros da autarquia.

Segundo uma nota publicada pela Procuradoria-Geral Regional do Porto, a arguida, que exercia funções como assistente operacional, responde pelos crimes de peculato e falsidade informática, ambos de forma continuada.

De acordo com a investigação, entre outubro de 2020 e outubro de 2022, a funcionária terá alterado dados bancários de fornecedores no sistema informático da junta, colocando os seus próprios dados para receber pagamentos destinados a terceiros.

O Ministério Público refere ainda que a arguida utilizava credenciais de acesso facultadas pelo presidente da União de Freguesias apenas para fins profissionais.

As autoridades suspeitam também de que a funcionária recebia pagamentos em dinheiro de cidadãos, emitia os comprovativos e apagava depois os respetivos registos informáticos, numa tentativa de esconder a apropriação das verbas.

No total, terão sido desviados 11.149 euros. O Ministério Público pediu ainda que a arguida fique impedida de exercer funções públicas.

Famalicão: Está a decorrer mais um Mercado da Saúde

A CIOR está a organizar a V edição do Mercado da Saúde, uma iniciativa dos alunos do curso Técnico de Auxiliar de Farmácia, com o apoio da Câmara Municipal.

Está patente até à próxima quarta-feira, no Mercado Urbano da Praça D. Maria II. A população tem livre acesso a rastreios, atividades físicas e ações de sensibilização e de informação dedicadas à promoção da saúde e bem-estar.

«Este é o primeiro dia de um projeto que une educação, saúde e proximidade com a comunidade, mostrando o papel ativo dos futuros Técnicos Auxiliares de Farmácia», referiu o diretor de curso Arcélio Sampaio.

Ainda segundo este responsável, os três dias da feira estão repletos de momentos e vivências dedicados à sensibilização para a saúde, ao trabalho em equipa e à valorização da formação técnica na área farmacêutica; é, ainda, uma oportunidade para os alunos finalistas do curso contactarem com a população.