No último sábado, o Liberdade Futebol Clube participou na 10ª Corrida REN que passou pelas freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria. Em prova estiveram 31 atletas do clube de Calendário, desde os escalões de formação aos mais experientes.

Destaque para a vitória de Gabriel Abreu no escalão de Iniciados e para os pódios de Beatriz Monteiro e Mariana Guedes, no segundo e terceiro lugares em Benjamins B. Também Joaquim Monteiro subiu ao pódio, tendo alcançado o terceiro lugar no escalão de Veteranos M55.

No final da competição, a equipa de formação do Liberdade FC alcançou o segundo lugar coletivo, reflexo do empenho dos jovens atletas ao serviço do clube.