Famalicão: Liberdade FC conquista vários pódios

O Liberdade FC colocou vários jogadores no pódio no 2.º Cross dos Conquistadores, que se realizou no dia 1 de novembro, sábado, no Parque de Lazer da Cidade Desportiva de Guimarães.

Destaque para a prestação de Gabriela Costa (3.ª) e Enzo Moreira (3.º) em benjamins A; Leonor Monteiro (3.ª), em infantis; Carolina Faria (3.ª), em iniciados; e Eduardo Salazar (1.º sub-23 e 3.º geral absoluta).

Realce ainda para os seguintes resultados de Inês Oliveira (11ª), Biatriz Almeida (14ª), Enzo Seara (11º), Tiago João Silva (12º) e Martim Seara (13º), em benjamins A. Beatriz Monteiro (6.ª) e Martim Sousa (4.º) em benjamins B; Iara Sathler (9.ª) em infantis; Tânia Silva (4.ª) e Ramiro (15.º) em seniores; Ricardo Oliveira (11.º) em veteranos M40.

Famalicão: PS propõe gravação e transmissão das reuniões da Câmara

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Ivo Sá Machado e Neide Ribeiro, querem que as reuniões públicas da Câmara Municipal sejam gravadas e transmitidas em direto. A proposta, apresentada na primeira reunião deste executivo, que decorreu na passada semana, já foi entregue nos serviços municipais. Aguardam, agora, que seja acolhida pelos partidos com representação na Câmara Municipal.

A iniciativa segue o exemplo das sessões da Assembleia Municipal, que já são transmitidas online. Neste sentido, os eleitos do PS defendem que «não deve haver duas políticas distintas» relativamente à difusão pública dos órgãos do Município. «As reuniões do executivo camarário são também de natureza pública e, por isso, os famalicenses devem poder acompanhar os debates e decisões que se tomam nas mesmas», argumentam os vereadores.

Segundo Eduardo Oliveira, esta solicitação visa uma «governação mais participativa, próxima e transparente». Na perspetiva do eleito socialista, «a transparência é um princípio essencial da democracia local. A transmissão em direto das reuniões da Câmara Municipal é uma forma simples e eficaz de permitir que todos os famalicenses, estejam onde estiverem, possam acompanhar o debate político e as decisões que afetam o seu dia a dia», afirma.

A proposta já inclui um projeto de regulamento que define os termos técnicos e legais para a transmissão das reuniões, salvaguardando os direitos de personalidade e de proteção de dados, acolhendo as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Famalicão: “Cientistas” do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado representam Portugal

Três alunos do Agrupamento de Escolas padre Benjamim Salgado, em Joane, participaram na LISE 2025 – Luxembourg International Science Expo. Representaram Portugal com o projeto “Warm me up”, um coletor solar de baixo custo, desenvolvido no âmbito dos projetos de ciência do Agrupamento e premiado no Concurso Nacional de Jovens Cientistas 2025, promovido pela Fundação da Juventude.

A LISE 2025, que decorreu de 27 a 31 de outubro, envolveu centenas de jovens “cientistas” de 27 países, de vários Continentes. De Portugal foram Luna Dinis, Lara Oliveira e Luís Faria, acompanhados pelo professor André Pereira.

O evento, organizado pela Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg, constitui uma das mais prestigiadas mostras internacionais de ciência juvenil, promovendo o contacto entre jovens investigadores e especialistas de diferentes áreas, num ambiente de partilha e intercâmbio cultural.

Uma representante da Embaixada de Portugal no Luxemburgo fez uma visita à comitiva portuguesa, felicitando os jovens pelo trabalho apresentado e pela forma exemplar como levaram o nome do país a este palco internacional.

A equipa portuguesa teve a oportunidade de partilhar experiências, estabelecer contactos com outros jovens investigadores e descobrir o Luxemburgo, conhecendo melhor a sua história, cultura, indústria e a forte presença da comunidade portuguesa.

Segundo a escola, a participação na LISE 2025 representa mais um marco de excelência para o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, «reforçando a aposta da escola na ciência experimental, na sustentabilidade e na valorização do talento jovem».

Famalicão: Livro “Olhares Camilianos…” apresentado no dia 15 de novembro

A obra “Olhares camilianos – divagações díspares e intemporais” será apresentada no dia 15 de novembro, pelas 15h30, na Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em Seide.

Recorde-se que esta obra resultou de um curso de Escrita Criativa sobre o escritor. Decorreu no Porto, entre os meses de maio e julho, com orientação do professor Nilton Marlúcio de Arruda. Neste período, 16 pessoas escreveram sobre Camilo, de forma livre e criativa. Da obra constam textos ficcionais, crónicas e poemas, um dos quais famalicense (José Ferreira).

Uma iniciativa com o apoio do Código Simbólico Associação Sociocultural e sob o alto patrocínio da CCDR-NORTE.

O evento contará com a participação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube.

A entrada é livre, até à lotação do espaço.

Famalicão: Venda de bilhetes para a receção ao FC Porto começou esta segunda-feira

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a receção ao FC Porto. A partida, da décima primeira jornada, está marcada para as 18 horas do próximo domingo, no Estádio Municipal e a venda dos ingressos decorre mediante as seguintes condições: sócios – 10 euros, com a quota 10 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda de bilhetes é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão e decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/49ufUwY
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (na eventualidade de ainda existirem bilhetes, sempre exclusivos a sócios do FC Famalicão) estará aberta a partir das 14 horas. A abertura de portas é às 16h30.

O FC Famalicão, depois da vitória, 0-1, em casa do Nacional, ocupa a quinta posição com 19 pontos, enquanto que a formação portistas lidera a prova, com 28 pontos.

 

Famalicão: Mais de 400 famílias candidataram-se ao apoio à renda

Terminou, na passada sexta-feira, 31 de outubro, o período de candidaturas para o Apoio à Renda para o próximo ano. Os serviços municipais receberem 406 pedidos, sendo que mais alguns possam entrar dado que há vários processos que foram iniciados com o apoio de juntas de freguesias e que serão finalizados esta semana.

Deste modo, as candidaturas devem fixar-se próximas das do ano passado, 422.

Este apoio municipal destina-se a famílias que se encontrem em situação de carência económica e divide-se em quatro escalões – A, B, C e D – que equivalem a um apoio mensal durante 12 meses, no montante de 125 euros, 95 euros, 65 euros e 50 euros, respetivamente.

Recorde-se que para além da vertente de apoio às rendas, em vigor desde 2012, o programa Casa Feliz da Câmara Municipal de VN Famalicão arrancou em 2005 para o apoio às obras. Com este projeto, as famílias carenciadas têm acesso a um apoio financeiro até 5 mil euros para obras de reparação da habitação.

Famalicão: Feirinha de Outono em Outiz

No próximo domingo, entre as 9 e as 12h30, a Associação de Pais de Outiz e Cavalões promove uma Feirinha de Outono, junto ao salão paroquial de Outiz.

Nesta iniciativa serão vendidos produtos da época, doces, bolos e outros bens oferecidos pelas famílias das crianças. O propósito do evento é a angariação de verbas para as atividades que a associação desenvolve, ao longo do ano, a favor dos alunos das escolas EB1 de Outiz, EB1 de Cavalões e do Jardim de Infância de Outiz.