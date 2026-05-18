Famalicão: Liberdade FC em destaque no Regional e Zona Norte de Juvenis

No passado fim de semana, realizou-se, em Lousada, o Campeonato Regional e da Zona Norte de Juvenis, onde estiveram presentes vários atletas do Liberdade FC.

Na 1.ª jornada, na distância dos 1500 metros, destaque para Carolina Faria, que alcançou o 3.º lugar no Campeonato Distrital e a 9.ª posição na Zona Norte; Iara Sathler ficou na 23.ª posição e Leonor Monteiro alcançou o 28.º lugar.

No setor masculino, destaque para Gabriel Abreu, que foi vice-campeão distrital e alcançou ainda o 8.º lugar na Zona Norte. Com estes resultados, irá participar nos Campeonatos Nacionais de Iniciados, na distância dos 1500 metros.

Na 2.ª jornada, na distância dos 800 metros, destaque novamente para Gabriel Abreu, que se sagrou vice-campeão distrital e alcançou o 11.º lugar na Zona Norte. Desta forma, confirmou também a sua participação nos Campeonatos Nacionais de Iniciados, agora na distância dos 800 metros.

No setor feminino, Carolina Faria ficou no 4.º lugar regional e na 17.ª posição da Zona Norte. Iara Sathler terminou na 26.ª posição e Leonor Monteiro no 29.º lugar.