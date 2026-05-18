Concelho, Desporto

Famalicão: Liberdade FC em destaque no Regional e Zona Norte de Juvenis

No passado fim de semana, realizou-se, em Lousada, o Campeonato Regional e da Zona Norte de Juvenis, onde estiveram presentes vários atletas do Liberdade FC.

Na 1.ª jornada, na distância dos 1500 metros, destaque para Carolina Faria, que alcançou o 3.º lugar no Campeonato Distrital e a 9.ª posição na Zona Norte; Iara Sathler ficou na 23.ª posição e Leonor Monteiro alcançou o 28.º lugar.

No setor masculino, destaque para Gabriel Abreu, que foi vice-campeão distrital e alcançou ainda o 8.º lugar na Zona Norte. Com estes resultados, irá participar nos Campeonatos Nacionais de Iniciados, na distância dos 1500 metros.

Na 2.ª jornada, na distância dos 800 metros, destaque novamente para Gabriel Abreu, que se sagrou vice-campeão distrital e alcançou o 11.º lugar na Zona Norte. Desta forma, confirmou também a sua participação nos Campeonatos Nacionais de Iniciados, agora na distância dos 800 metros.

No setor feminino, Carolina Faria ficou no 4.º lugar regional e na 17.ª posição da Zona Norte. Iara Sathler terminou na 26.ª posição e Leonor Monteiro no 29.º lugar.

 

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Famalicão: Está a decorrer mais um Mercado da Saúde

A CIOR está a organizar a V edição do Mercado da Saúde, uma iniciativa dos alunos do curso Técnico de Auxiliar de Farmácia, com o apoio da Câmara Municipal.

Está patente até à próxima quarta-feira, no Mercado Urbano da Praça D. Maria II. A população tem livre acesso a rastreios, atividades físicas e ações de sensibilização e de informação dedicadas à promoção da saúde e bem-estar.

«Este é o primeiro dia de um projeto que une educação, saúde e proximidade com a comunidade, mostrando o papel ativo dos futuros Técnicos Auxiliares de Farmácia», referiu o diretor de curso Arcélio Sampaio.

Ainda segundo este responsável, os três dias da feira estão repletos de momentos e vivências dedicados à sensibilização para a saúde, ao trabalho em equipa e à valorização da formação técnica na área farmacêutica; é, ainda, uma oportunidade para os alunos finalistas do curso contactarem com a população.

Famalicão: Aula solidária de Yoga e Pilates para ajudar o Salvador

No dia 30 de maio, o IMPULSE realiza uma aula especial de yoga e pilates com o objetivo de ajudar o Salvador, um menino com uma doença rara de pele designada “pele de borboleta”.

O evento solidário com início às 10h30 vai decorrer em quatro locais distintos. No Parque da Devesa, em Famalicão, no Parque S. João de Ponte, em Braga, no Parque Urbano de Paços de Ferreira e no Parque da Rabada, em Santo Tirso.

Os participantes devem contribuir com um donativo ou ajudar com um dos vários cremes que o pequeno Salvador utiliza diariamente. Os sócios podem inscrever-se através da aplicação do ginásio, todos os outros devem dirigir-se à receção.

Famalicão: CeNTI celebra 20 anos ao serviço da indústria

O CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes celebra, esta terça-feira, 20 anos. Duas décadas, em que se tornou uma referência europeia em nanotecnologia, materiais avançados e sistemas inteligentes.

Recorde-se que foi o primeiro centro de investigação em Portugal dedicado à nanotecnologia e pioneiro na Europa na transferência de resultados científicos para aplicação industrial. Distinguindo-se na Europa como um dos primeiros centros a orientar de forma sistemática os resultados da investigação para setores como o têxtil, calçado, cortiça, plásticos, construção, aeronáutica e automóvel, contribuindo para a inovação e modernização destes setores.

Atualmente, integra iniciativas nacionais e europeias ligadas à sustentabilidade e bioeconomia, digitalização de materiais e processos, armazenamento e geração de energia, construção e espaços inteligentes, saúde e bem-estar, embalagens e mobilidade, com particular enfoque no setor automóvel.

A área da sustentabilidade e da bioeconomia tem vindo a ganhar destaque e um exemplo é o papel do CeNTI na cadeia de valor das bateriais que motivou investimentos significativos em infraestruturas tecnológicas.

Conta atualmente com mais de 200 trabalhadores, 19 laboratórios e participação em mais de 950 projetos de investigação e inovação aplicada. É, também, uma das entidades portuguesas com maior atividade de registo de patentes, ultrapassando as 100, mais de 75 já concedidas. A este número juntam-se ainda diversas patentes registadas por clientes do CeNTI, diretamente sustentadas em desenvolvimentos tecnológicos transferidos pelo Centro.

«Celebrar 20 anos é, de facto, um marco muito especial, desde logo porque representa a concretização de uma visão ousada. São duas décadas de trabalho e crescimento, sustentado pela ambição, construção de conhecimento e afirmação tecnológica, em estreita colaboração com clientes, parceiros e toda a equipa que contribuiu para este percurso. Hoje, o CeNTI afirma-se como uma referência em áreas como os materiais avançados, a nanotecnologia, os sistemas inteligentes e a engenharia de produto, com impacto em diversos setores industriais», revela António Braz Costa, Presidente do CeNTI.

Famalicão: Deputada do CHEGA acusa Câmara de ceder ao BE e o CDS de «vender a alma»

Depois do partido, também a deputada famalicense do CHEGA na Assembleia da República lança críticas à Câmara por ter iluminado o edifício dos Paços do Concelho com as cores LGBTQIAP+. Além de afirmar que a Câmara está a «contornar a lei de forma ardilosa e deliberada», Lina Pinheiro acusa, ainda, a autarquia de ceder, de forma «vergonhosa», ao pedido do Bloco de Esquerda, «partido da extrema esquerda que nem sequer tem assento na Assembleia Municipal», realça.

«Esta ação evidencia, mais uma vez, que o PSD nunca foi um partido de direita, especialmente em Famalicão, onde se mostra incapaz de resistir à agenda “woke” da esquerda»

A deputada, em comunicado, também critica o CDS que em Famalicão está coligado com o PSD. Lina Pinheiro diz que o CDS «vendeu a alma na atual coligação apenas para sobreviver politicamente. Num município que é um dos bastiões históricos do CDS a nível nacional e berço político do atual Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, antigo Presidente da Assembleia Municipal». Acrescenta que «ver os seus representantes locais a apoiarem esta imposição ideológica constitui uma traição profunda aos valores cristãos-conservadores que sempre proclamaram».

No comunicado, Lina Pinheiro segue os argumentos já expostos pelo CHEGA, considerando que o executivo famalicense «deveria estar mais preocupado em fiscalizar e combater a onda de crimes que assola a cidade do que em satisfazer os caprichos ideológicos da extrema-esquerda ou de fazer propaganda política com dinheiro dos contribuintes no “jornal” municipal EFE».

Famalicão: Gil Dias entra no clube dos centenários

O extremo português cumpriu, frente ao Alverca, uma marca redonda ao atingir o seu 100.º jogo pelo FC Famalicão.

Natural da Gafanha da Nazaré, o jogador registou a sua melhor temporada em termos de contribuição ofensiva, somando quatro golos e oito assistências em 35 jogos realizados, num total de 2506 minutos.

Gil Dias, que foi aposta regular de Hugo Oliveira, cumpre a sua segunda temporada consecutiva ao serviço dos famalicenses, depois de já ter representado o clube na época 2020/2021, então por empréstimo do AS Mónaco.

Recentemente, o treinador famalicense elogiou o atleta, referindo que «pelo jogador que é, já merecia estabilidade».

Ao longo da sua carreira, Gil Dias passou por 12 clubes no futebol sénior, refletindo um percurso marcado pela experiência em vários campeonatos.

O extremo, que também pode ser lateral – esquerdo, tem contrato até junho de 2027, com uma cláusula de 60 milhões de euros, e um valor de mercado segundo dados do transfermarkt de 1.5 milhões de euros.

Tiago Torres

Famalicão: Didáxis garante permanência na Divisão de Honra de andebol

O conjunto de Artur Fernandes recebeu e venceu a ASS Somada, por 28-25, vitória que garante a permanência no Campeonato Nacional de Seniores Femininos – Divisão de Honra, com ainda duas jornadas por disputar.

A equipa famalicense assegura, assim, o principal objetivo da temporada, sem necessidade de depender dos resultados das últimas duas jornadas, tendo ainda vantagem no confronto direto sobre a ASS Somada.

Em relação ao jogo, destaque para a veia goleadora de Sara Ramos e Cecília Mendes, com 9 e 6 golos, respetivamente, que ajudaram a garantir uma vitória importante.

Destaque ainda para as sub-18 que, após terminarem o Campeonato Regional no 2.º lugar, garantiram o apuramento para o Campeonato Nacional, onde terminaram em 6.º lugar. As sub-16 venceram na deslocação a Tarouca, por 36-22, conquistando o Campeonato Regional da Associação de Andebol e, no Campeonato Nacional – 2.ª Fase, terminaram no 3.º lugar. As sub-14 perderam na deslocação a Fafe, por 29-23, e continuam no 2.º lugar do Torneio Regional – Fase Final – Nível 2.