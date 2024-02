Famalicão: Liberdade FC em evidência na pista coberta e no corta-mato

No último sábado, 17 de fevereiro, a associação de Calendário marcou presença em três eventos desportivos: nas Provas de Pista Coberta das competições Extra do Triatlo Técnico do Norte e do Torneio Jovem do Norte e ainda no Campeonato Regional de Corta-Mato Curto da Associação de Atletismo do Porto.

Nas Provas Extra de Pista Coberta os destaques no escalão Benjamins A foram Beatriz Monteiro (1º lugar) e Lara Pinheiro (2º lugar) na distância dos 500 metros, ambas com novo recorde pessoal na distância. No escalão Infantis, Carolina Faria (4º lugar), Leonor Monteiro (5º lugar), Bianca Barbosa (7º lugar) e na categoria masculina, Filipe Olkhov (3º lugar) e João Costa (5º lugar).

No Torneio Jovem do Norte estiveram em evidencia Rodrigo Roxinol nos 60 metros (25º lugar) e nos 300 metros (7º lugar). No escalão Benjamins A, Esther Hallais (10º), Gabriel Sathler (4º) e Paulo Bourbon (8º). No escalão de Infantis, Lavínia Hallais (16º), Teresa Lopes (29º), Mariana Brandão (31º), Leonor Lopes (34º) e Iara Sathler (36º).