Concelho

Famalicão: Liberdade FC juntou a família nos 90 anos

Na noite do passado sábado, o Liberdade Futebol Clube viveu uma noite de memórias e gratidão. No jantar comemorativo do 90.º aniversário, cantaram-se os parabéns e foram entregues placas comemorativas a dirigentes, colaboradores e atletas, bem como à Câmara Municipal e à União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Foram momentos bem vividos e solenes, onde se fortaleceram os laços de amizade e de união entre a família do Liberdade.

São destes momentos e celebrações que consolidam, cada vez mais, a vida e a dinâmica das associações e, neste caso em particular, do Liberdade Futebol Clube.

Famalicão: Sede da Associação de Dadores de Sangue recebeu reunião de federações

A Associação de Dadores de Sangue recebeu, no passado sábado, representantes da Federação das Associações de Dadores de Sangue -Portugal e da FEDSANG-Espanha para uma reunião dedicada à promoção da dádiva de sangue.

O encontro teve como objetivo fortalecer a colaboração entre as duas federações e abordar temas estratégicos no âmbito da Federação Internacional das Organizações de Dadores de Sangue. Os laços de amizade entre dirigentes destas três instituições foram reforçados durante um almoço-convívio.

Da FAS-Portugal participaram Joaquim Silva, presidente da Assembleia Geral; Paulo Cardoso, presidente da Direção; Albano Santos, vice-presidente; Lucinda Pereira, secretária; Joaquim Vilarinho, tesoureiro; João Junqueira vogal e Eduardo Almeida suplente.

Da parte de Espanha estiveram Isidro Tapia Roso, Federación Española de Donantes de Sangre; Manuel Faustino Valdés Cabo, ex. presidente de FEDSANG; e Carlos A. Vigil Blanco, vice-presidente da Federación Española.

Famalicão: Duarte Oliveira apresenta “A Coragem de Sair da Fila”

O autor Duarte Oliveira apresenta no dia 1 de dezembro o seu segundo livro, com o título “A Coragem de Sair da Fila”. Está marcada para as 17 horas, na FNAC do Braga Parque, com entrada livre.

Depois da estreia em 2023 com “Alguém Aceite a Pica!”, uma narrativa infantil que aborda a superação de medos através da história de uma seringa muito especial, Duarte Oliveira regressa agora com um livro dirigido a leitores de todas as idades. Publicado pela editora Cordel d’Prata, A Coragem de Sair da Fila recorre a uma fábula de formigas para tratar temas como liderança, identidade, mudança e reconhecimento, cruzando metáforas simples com reflexões profundas sobre relações humanas e desenvolvimento pessoal e profissional. A obra pretende inspirar leitores a questionar rotinas e a procurar novos caminhos.

“A Coragem de Sair da Fila pode ser adquirida através da editora Cordel d’Prata e nas lojas FNAC, WOOK ou Bertrand. Para mais informações acerca da obra, pode consultar a seguinte página: https://cordeldeprata.pt/livraria/a-coragem-de-sair-da-fila/

Natural de Vale S. Cosme e com apenas 26 anos, o jovem autor soma já duas obras publicadas.

Famalicão: Tânia Silva foi terceira no nacional de corta-mato longo

No Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, que decorreu este fim de semana em Lagoa, no Algarve, o Liberdade fez-se representar por seis atletas, dos quais se destacou Tânia Silva que foi terceira no escalão F35.

Em juvenis, Maria Rodrigues confirmou ser uma das melhores atletas nacionais terminando a prova no oitavo lugar. No escalão de sub-23, Eduardo Salazar foi vigésimo quinto.

Em iniciados, Gabriel Abreu cortou a meta em vigésimo quarto lugar e Carolina Faria foi vigésima sexta.

Famalicão: Colisão na A3 faz um ferido

A manha desta segunda-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na A3, sentido Braga – Porto, junto à saída para Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 08h05 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Imagem: OS MONHACAS

Famalicão: Tiago Velho já não é treinador do São Paio D’ Arcos

O São Paio D’Arcos, em comunicado emitido na tarde deste domingo, informa que o treinador Tiago Velho “deixou de exercer funções no clube”.

O clube agradece ao famalicense “o empenho, profissionalismo e todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente na construção do plantel. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro”.

O SP D’ Arcos compete na divisão de honra da AF Braga, série A, onde ocupa a décima quinta posição, com 6 pontos em 9 jogos.

Famalicão: Presidente da Câmara reúne com novos presidentes de junta

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, reuniu na última semana com todos os presidentes de junta recentemente eleitos, numa sessão destinada a marcar o início de um novo ciclo autárquico.

No encontro, o autarca garantiu a total disponibilidade do executivo municipal para continuar a apoiar o trabalho das juntas de freguesia ao longo dos próximos quatro anos. Mário Passos destacou a importância de manter uma relação próxima, assente na cooperação e no diálogo, como condição essencial para responder aos desafios do concelho.

A reunião serviu também para alinhar prioridades e reforçar o compromisso de colaboração entre o município e as freguesias, com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das populações locais.