Famalicão: Liberdade FC juntou a família nos 90 anos

Na noite do passado sábado, o Liberdade Futebol Clube viveu uma noite de memórias e gratidão. No jantar comemorativo do 90.º aniversário, cantaram-se os parabéns e foram entregues placas comemorativas a dirigentes, colaboradores e atletas, bem como à Câmara Municipal e à União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Foram momentos bem vividos e solenes, onde se fortaleceram os laços de amizade e de união entre a família do Liberdade.

São destes momentos e celebrações que consolidam, cada vez mais, a vida e a dinâmica das associações e, neste caso em particular, do Liberdade Futebol Clube.