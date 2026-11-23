No Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, que teve lugar na Fortaleza de Valença, o Liberdade Futebol Clube marcou presença com dez atletas numa competição exigente, marcada pelas características do percurso e pelas difíceis condições encontradas ao longo das provas.

Entre os resultados alcançados, Tânia Silva, Maria Rodrigues e Gabriel Abreu, foram destaques nas respetivas competições.

No sábado, Tânia Silva, treinadora e atleta, foi sétima do escalão de F35. Também no primeiro dia, Ramiro Costa terminou na 49.ª posição do escalão M40, enquanto Nicolau Oliveira foi 27.º em M45.

No domingo, Maria Rodrigues foi décima quarta em juniores, e Eduardo Salazar terminou na 28.ª posição do escalão de sub-23. Gabriel Abreu terminou a prova no 14.º lugar no escalão de iniciados.

A participação do clube ficou ainda marcada pela estreia de Rodrigo Oliveira, Iara Sathler, Francisca Veloso e Leonor Monteiro neste tipo de competição nacional.

Para além dos resultados individuais, o desempenho coletivo da equipa feminina de iniciados foi meritório, pelo 13.º lugar nacional.