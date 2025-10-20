Famalicão: Liberdade na meia maratona e nos 10km

O Liberdade FC esteve presente na Meia Maratona de Famalicão, por Tânia Santos, que em veteranos F35 terminou no 11.º lugar; em veteranos M60, Saúl Vilhena alcançou o 7.º lugar.
Na distância de 10 km, escalão seniores, Carolina Faria foi 4.ª, Daniela Costa 6.ª, Leonor Monteiro terminou em 7.º lugar, Iara Sathler chegou na 15.ª posição, Francisca Veloso foi 16.ª, participaram ainda Sandra Fernandes, Carolina Mourão, Frederico Vilhena e Rodrigo Rouxinol.
No escalão de veteranos, M35, Tânia Silva foi segunda, Cármen Dias terminou na 34.ª posição e Ramiro Costa foi 11.º. No escalão de veteranos M40, Wilson Parada foi 13.º e no escalão de veteranos M55, António Fernandes conquistou a 9.ª posição.
A 11.ª Meia Maratona de Famalicão e a prova dos 10 km saíram para a estrada no dia 19 de outubro, com cerca de 3500 atletas. Deste número, 16 eram do Liberdade FC.