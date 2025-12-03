Famalicão: Liberdade para autor de agressão a PSP «é um prémio à criminalidade»

A comissão política do CHEGA manifesta «total repúdio e profunda indignação pelos brutais ataques sofridos por agentes da PSP, incluindo o caso mais recente em que um polícia foi agredido fora de serviço numa simples padaria» na passada semana.

O partido liderado por Pedro Alves também lamenta que o agressor fique a aguardar julgamento em liberdade, obrigado a apresentar-se três vezes por semana às autoridades. «É um insulto à autoridade do Estado, um prémio à criminalidade e um risco para todos os famalicenses», lê-se no comunicado enviado à imprensa.

O CHEGA Famalicão exige «o reforço imediato de meios humanos e materiais da PSP em Famalicão; leis verdadeiramente dissuasoras, que acabem com a porta giratória da justiça e sejam cumpridas por todos; o cumprimento, sem mais adiamentos, das promessas feitas pelo executivo camarário em matéria de segurança; e a instalação, de uma vez por todas, de uma Divisão Policial da PSP em Vila Nova de Famalicão – uma necessidade antiga e cada vez mais urgente».

O partido diz que são precisas ações concretas, porque «os famalicenses têm direito a viver em segurança e os nossos polícias merecem condições e proteção efetiva».