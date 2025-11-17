Famalicão: Liberdade realiza jantar comemorativo de 90 anos ao serviço da comunidade

A equipa 365 Running Project somou 11 pódios individuais e dois coletivos na 3.ª edição da Castanha Trail, nos trilhos de Brufe, desafiando as duras condições climatéricas, que foram um obstáculo adicional, mas também um fator extra de beleza singular do percurso, uma organização da Associação Bicicletas Temos Todos – Brufe BTT.
No coletivo, a equipa masculina terminou no primeiro lugar e a equipa feminina conquistou o 2º lugar. Na vertente individual, Luís Gonzaga conquista o 1.º lugar da geral e também o 1.º lugar do escalão M35, com o tempo de 1h08min; Zé Luís garantiu o 3.º lugar da geral e o 2.º no escalão sénior, com o tempo de 1h11min, seguido pelo seu colega, apenas a 1 segundo, Marko Santos, que alcança a 4ª posição da geral e a 2ª no escalão que representa, M35. Zé Silva ficou em 5.º lugar da geral e 3.º do escalão Sénior, com um tempo de 1h12min, enquanto Renato Oliveira alcançou a 6ª posição da geral e o 1.º lugar no escalão M40, completando a prova em 1h15min.
Na equipa feminina, Ana Freitas garantiu o 3.º lugar da geral e o 1.º lugar do escalão F50, com um tempo de 1h26min; Sandra Castro alcançou a 1ª posição do escalão F35, completando a prova em 1h31min; Ana Carneiro conquistou o 2.º lugar do escalão F50, com 1h55min.
Além dos atletas que subiram ao pódio, outros membros da equipa também desempenharam um papel crucial nos resultados. Erick Araújo, Tiago Oliveira, Pedro Silva, José Rodrigues, Sara Machado e Miguel Silva contribuíram com o seu esforço, dedicação e apoio à equipa, ajudando a garantir o sucesso coletivo da 365 Running Project.