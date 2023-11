Famalicão: Líder do nacional da 2.ª divisão quer aumentar distância para o segundo classificado

A jornada oito do campeonato nacional da 2.ª divisão de futsal reserva uma importante partida (embora não decisiva) na luta pelos primeiros quatro lugares que darão acesso à luta pela subida de divisão.

O SC Cabeçudense/FC Famalicão, líder da classificação, com 18 pontos, joga no sábado, às 16 horas, em casa do segundo (16 pontos), o Dínamo Sanjoanense.

O treinador do conjunto famalicense conhece bem o opositor. «É uma das equipas mais fortes da 2.ª divisão, com jogadores experientes, com qualidade individual, coletiva e bem orientada». Por isso, Ricardo Costa antecipa «um jogo de extrema dificuldade», mas, garante, «estaremos preparados para disputar o resultado». Depois da exibição menos conseguida, apesar da vitória sobre o CD Póvoa, «queremos voltar a dar uma boa imagem do que podemos fazer e da qualidade que o plantel tem».

Para o jogo em S. João da Madeira, Ricardo Costa continua a não poder contar com Semedo, que recupera de lesão. «Infelizmente esta época temos tido algumas baixas, mas nunca foi desculpa para não estarmos preparados para disputar os três pontos em todos os jogos».

Com a ascensão ao primeiro lugar, no passado domingo, o objetivo é manter o lugar até ao final da primeira fase. «Costumam dizer que é mais fácil chegar à liderança do que a manter, contudo jogamos com vontade e determinação para manter esta posição até ao final desta fase, independente do adversário que tenhamos pela frente». É, então, com este espírito que o conjunto famalicense vai medir forças com o segundo da classificação. «Todos os jogos são importantes e este é apenas mais um. Contudo, sabemos que se vencermos esta partida estaremos cada vez mais perto de garantir um dos quatro primeiros lugares e quanto mais rápido isso acontecer melhor», analisa Ricardo Costa.