Famalicão: Líder dos Moonspell é padrinho da Casa do Artista Amador

A Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa atribuiu a Famalicão o “Prémio de Promoção Económica”.

Recorde-se que no mês de maio, Famalicão levou uma comitiva de três dezenas de pessoas, representativas de instituições de ensino, associações empresariais, centros tecnológicos, centros de formação e empresas do concelho famalicense à China.

A deslocação, a convite da Embaixada da China em Portugal e da Universidade Têxtil de Wuhan, pretendeu dar a conhecer o que de melhor se faz em Famalicão no setor têxtil, promovendo a indústria e o sistema científico e tecnológico, e nesse contexto criar oportunidades para futuras relações entre os agentes dos dois países.

Pelo que este prémio é, segundo o vereador da Economia, «um reconhecimento que nos orgulha, e que espelha o sucesso da missão, não só pela partilha e pelo conhecimento do que se faz na China, mas também do que daí advém de projetos comuns, de investimento ou de exportação, que se venham a concretizar», referiu Augusto Lima, que em representação do município recebeu o galardão, entregue na passada quarta-feira, 8 de novembro, no decorrer da Gala Portugal-China.

Refira-se que a Gala Portugal – China atribuiu galardões de Mérito Empresarial a empresas e instituições que contribuíram para reforço dos laços económicos entre os dois países, numa iniciativa que assinalou também os 45 anos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.

O Grupo TMG é a empresa portuguesa com maior investimento em curso na China, e dessa missão empresarial foram encetados diversos contatos para partilha de conhecimento, nomeadamente nas aplicações dos têxteis à saúde, ao setor automóvel, ao desporto e proteção, áreas de investigação privilegiada da Universidade Têxtil de Wuhan na China, em que Famalicão é também referência industrial no setor. Segundo Augusto Lima, «o potencial que encerra a relação bilateral entre os dois países é enorme e este prémio pode contribuir para que olhem para nós como um território com todas as condições para atrair investimento».