Famalicão: Líder Joane e Oliveirense vencem no pró nacional

Na jornada 22 do pró nacional da AF Braga, o líder GD Joane venceu, 2-0, na receção ao Cabreiros, e mantém o primeiro lugar, com 44 pontos, os mesmos do Maria da Fonte que venceu em Bairro, 2-3. Recorde-se que os joanenses têm uma partida não contabilizada, dado que o Conselho de Disciplina instaurou processo disciplinar aos incidentes que aconteceram na partida com o Forjães e que foi interrompida aos 80 minutos, por o árbitro considerar que não tinha condições de segurança para prosseguir com o jogo.

Ainda nesta jornada, a Oliveirense foi vencer, 1-2, a casa do Selho e continua em terceiro lugar, com 40 pontos, também com uma partida por contabilizar, no jogo disputado em Cabreiros.

A AD Ninense perdeu, 2-0, em casa do Vieira, passando a ocupar o décimo terceiro lugar, com 28 pontos. O Bairro é décimo sexto, com 21 pontos.

Próxima jornada: Ninense-Ronfe, Merelinense-Bairro, Santa Maria-Joane e Oliveirense-Ponte.

Na Divisão de Honra, série B, jornada 19, o S. Cosme perdeu, 2-0, na deslocação ao Mascotelos. A equipa de Vale S. Cosme é décima primeira, com 23 pontos. Na próxima jornada recebe o Guilhofrei.

Na 1.ª divisão, série D, o Lousado venceu, 1-0, o Guisande e continua destacado na frente, com 37 pontos. Os resultados da jornada: Calendário, 2-Ruivanense, 2; Mouquim, 1-Louro, 2; Figueiredo, 2-Delães, 0; Operário, 3-S. Cláudio, 1; Celeirós B, 0-Gondifelos, 0; Sequeirense, 3-Fradelos, 2.

Próxima jornada: Louro-Lousado, Gondifelos-Sequeirense, Fradelos-Operário, Ruivanense-Figueiredo, Delães-Mouquim e S. Cláudio-Calendário.