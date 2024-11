Famalicão: Liga BPI regressa no fim de semana e o Famalicão joga no Estoril

Elementos da concelhia de Famalicão da CDU visitaram, recentemente, a freguesia de Fradelos, e destacaram a necessidade de um nó de ligação à A7, para que esta zona do concelho se possa desenvolver. Apesar do reconhecimento do Ministro das Infraestruturas sobre a importância deste acesso, a ausência de referência ao projeto no Orçamento de Estado sugere que a decisão poderá ficar adiada.

Em comunicado, a CDU acusa o executivo municipal PSD/CDS de “total falta de capacidade de reivindicação e planeamento, saindo uma vez mais diminuído o interesse do concelho”.

O Grupo Parlamentar do PCP compromete-se a questionar o Ministério sobre esta ligação, insistindo que uma requalificação da EM 506 não é suficiente para as necessidades locais.