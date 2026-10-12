A favor da requalificação do ATL e de outras obras no Centro Social de Calendário, a Liga de Amigos realizou, na noite da passada sexta-feira, dia 9 de outubro, uma Gala de Fados, integrada num jantar solidário servido pela instituição, com o apoio das suas funcionárias e de outros colaboradores.

No evento, que decorreu no salão do Centro Paroquial, estiveram mais de três centenas de pessoas que, para além de beneficiarem de um excelente serviço de mesa, tiveram a oportunidade de ouvir fado, interpretado pelos reconhecidos fadistas Maria do Sameiro, Pedro Ferreira, Mariana Correia e Sérgio Marques. Os artistas foram acompanhados por João Martins, na guitarra portuguesa, Bruno Brás, na viola de fado, e Torcato Regufe, no contrabaixo. A apresentação esteve a cargo de Susy Mónica.

Tratando-se de um evento solidário, foram sorteados, antes do final da iniciativa, sete prémios, gentilmente oferecidos, entre mais de um milhar de rifas adquiridas pelos participantes. A Gala de Fados encerrou com o sorteio de uma guitarra clássica, também gentilmente oferecida à organização, cujo vencedor foi escolhido entre os cartões de entrada das pessoas presentes. Para terminar, todos os fadistas (foto) subiram ao palco para interpretar, em conjunto, o tema «Tudo isto é Fado».

ManSanches