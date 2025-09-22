Concelho

Famalicão: Liga de Amigos de Calendário promove Noite de Fado Solidária

A Liga de Amigos do Centro Social de Calendário promove, no dia 10 de outubro, uma noite de fado com jantar, às 20h00 no salão paroquial.

Participam os fadistas Ana Sofia César, Paula Canossa, Jorge César e Joaquim Macedo, que serão acompanhadas por Miguel Amaral, na guitarra portuguesa; João Araújo e José Cunha, na viola de fado; Filipe Fernandes, no baixo acústico.

Este evento solidário, a 25 fados por pessoa, reverte em favor da requalificação do ATL e alargamento da Creche, do Centro Social.

A reserva de mesa deve ser feita até dia 5 de outubro, com Anita Cardoso – 911 810 687; Judite Carvalho – 917 250 342; Alda Barroso – 966 265 042.

Famalicão: Eduardo Oliveira anuncia propostas para valorizar e apoiar os cuidadores informais

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anuncia como prioridade do seu programa a valorização e o apoio aos cuidadores informais, porque «são eles que, todos os dias, cuidam de quem mais precisa, muitas vezes sem apoio, sem descanso e sem reconhecimento».

Entre as principais medidas, destaca o programa municipal de apoio a cuidadores informais, com a missão de reconhecer, valorizar e apoiar, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida. O programa será desenvolvido em articulação com entidades locais, como a Casa da Memória Viva e a Cuidar Maior, reforçado por medidas complementares nacionais.

O gabinete municipal de apoio ao cuidador informal, que funcionará como atendimento e acompanhamento, é outra proposta para fornecer informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos disponíveis.

O candidato, que é também profissional de saúde, reconhece que «os cuidadores informais são o alicerce invisível do cuidado a familiares e pessoas dependentes. São homens e mulheres que, muitas vezes em silêncio, dedicam a sua vida a cuidar, enfrentando desafios físicos, emocionais e financeiros», refere.

O socialista também promete avançar, caso seja eleito, com a rede de “Respiro Familiar”, em parceria com as IPSS locais, de estruturas temporárias que permitam aos cuidadores ter momentos de descanso, sem comprometer o cuidado prestado aos seus familiares. Também consta do programa o cartão do cuidador municipal, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), que garantirá benefícios no acesso a bens e serviços no comércio local.

No comunicado enviado à redação, Eduardo Oliveira garante que as propostas não são meras promessas. São «um compromisso de vida. Enquanto profissional de saúde, conheço as dores, os sacrifícios e as dificuldades dos cuidadores informais e sei o que é estar na linha da frente no cuidado às pessoas. No futuro de Vila Nova de Famalicão, ninguém ficará esquecido».

Famalicão: Sandra Pimenta promete criar gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis

De visita ao ecomercadinho, que decorreu este fim de semana no Parque da Devesa, a candidata do PAN defendeu «uma economia local focada na diversidade de projetos e marcas, ou de produção com foco na sustentabilidade», e por isso quer criar o “Investir Positivo”, um gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis.

Sandra Pimenta, que esteve acompanhada por outros elementos, quer garantir que os jovens empreendedores encontrem em Famalicão um ponto de referência «para o desenvolvimento dos seus projetos e que contribuam para um desenvolvimento sustentável do território».

Sobre a iniciativa, refere que «eventos deste género necessitam de mais projeção e com uma estratégia focada no médio e longo prazo, de forma a garantir uma continuidade da oferta de produtos mais ecológicos e sustentáveis».

Famalicão: Fontanário da Cova e espelhos de trânsito vandalizados em Ruivães e Novais

A Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais denunciou esta segunda-feira, 22 de setembro, vários atos de vandalismo registados nas últimas semanas.

No comunicado, a autarquia lamenta a destruição de seis espelhos de trânsito, que “comprometem a segurança rodoviária”, e a mesa do fontanário da Cova tombada.

A Junta alerta que estes comportamentos representam “uma falta de respeito pelo património público”, além de colocarem em risco a segurança e gerarem custos adicionais.

Foi ainda deixado um apelo ao “sentido de responsabilidade cívica” e à colaboração da população na denúncia de atos suspeitos às autoridades.

Famalicão: Jovem apanhado a conduzir com 2,85 g/l no sangue

Este fim de semana, na cidade de Famalicão, a PSP deteve um jovem de 22 anos de idade, por condução automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Acusou uma TAS de 2,85 g/l no sangue e foi notificado para comparecer junto do Tribunal.

Famalicão: Seniores do AVC regressam com vitória no jogo de apresentação

O AVC apresentou-se, este domingo, aos sócios e aos famalicenses em partida disputada no pavilhão das Lameiras, tendo como adversário o Académico de Barcelos/Gil Vicente, equipa que vai defrontar durante a época na 3.ª divisão.

A jovem equipa de Famalicão, orientada por Vítor Oliveira, venceu de forma clara (3-0), com os parciais de 25-16, 25-11, 25-10. O encontro serviu para todas as atletas jogarem e demonstrarem que são capazes de competirem a este nível.

O AVC entra de novo em campo no próximo sábado, a contar para o torneio do Minho, partida que se realizará no pavilhão das Lameiras, às 16 horas.

Recorde-se que a equipa sénior do Atlético Voleibol Clube está de regresso, depois de duas épocas de ausência do plano competitivo nacional. O clube, que já foi campeão nacional da 1.ª divisão, venceu uma Taça de Portugal, uma Supertaça e jogou competições europeias, passou por momentos difíceis no passado recente e teve de “eliminar” a equipa sénior, mas nunca abandonando a sua génese: a formação.

Para a nova época, Vítor Oliveira, um histórico no clube, será o responsável técnico da equipa. Grande parte do grupo é constituído por atletas formadas no AVC, há dois regressos, e foram contratadas duas jogadoras, uma do Vilacondense e outra do S. Mamede.

O AVC tem atualmente cerca de 100 atletas, desde os escalões minis até às seniores.

Famalicão: CDU diz que «é tempo de avançar» com novas propostas

As áreas-chave do programa da CDU, apresentado ao final da tarde do passado sábado, por Sílvio Sousa e Tânia Silva (candidatos à Câmara e Assembleia Municipal), centram-se no ambiente, habitação, saúde, transportes, cultura, emprego e reforço do poder local. A coligação reafirmou o seu compromisso com os direitos, com os serviços públicos «e com políticas em que as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar – porque é tempo de avançar».

Sílvio Sousa iniciou a apresentação das principais linhas programáticas da sua candidatura, denunciando a governação PSD/CDS que, ao longo de 24 anos, «adiou respostas estruturais e acumulou promessas por cumprir». Tânia Silva, por seu turno, desenhou «o fio do trabalho da CDU na Assembleia», afirmando ter sido «uma oposição coerente, ativa e comprometida com a defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e das populações do concelho ou seja: uma intervenção firme em defesa da saúde pública, da habitação digna, dos direitos laborais e da autonomização real das juntas de freguesia». Os dois candidatos dizem ser tempo «de arrancar o poder local das mãos de quem só serve interesses instalados; vamos devolver esse poder às pessoas».

Das várias propostas, realce para a habitação pelo aumento do parque habitacional público municipal, com reabilitação de edifícios devolutos; dinamizar e fomentar o apoio a cooperativas de habitação jovem; prioridade no acesso à habitação a famílias monoparentais, idosos e jovens trabalhadores. Para o ambiente defendem «a municipalização da água, da recolha dos resíduos e saneamento»; criar um plano municipal de despoluição dos rios, com metas e fiscalização ativa e combater as descargas ilegais, com a responsabilização das empresas poluidoras; implementar mais hortas urbanas em outros pontos da cidade.

Ao nível do desporto, a CDU pugna pela valorização do Estádio Municipal como património público; a construção de um Pavilhão Multiusos em Calendário; melhorar os apoios financeiros e técnicos ao movimento associativo desportivo.

Na luta pela democracia, é proposto a elaboração de orçamentos participativos com execução vinculativa; promover reuniões descentralizadas da câmara e assembleia municipal; publicação pública regular de contas e despesas autárquicas.

A CDU propõe-se a isentar de IMI, durante 5 anos, as pequenas e médias empresas criadoras de emprego; redução gradual das taxas e tarifas cobradas aos munícipes, como as taxas em serviços essenciais: água, recolhas de resíduos e saneamento. Quer impedir a instalações de novas grandes superfícies comerciais e rever os horários de funcionamento das grandes superfícies. Nos impostos, propõe baixar a taxa do IMI para 0,30% (mínimo) e atender à idade dos imóveis e aos rendimentos famílias.

Ambiciona o reforço das competências e autonomia, com aumento de financiamento das freguesias.

A saúde está no programa com medidas de «requalificação urgente das instalações do Hospital de V. N. de Famalicão»; diz que é preciso «exigir ao poder central o alargamento e reforço das valências do Hospital; implementar um sistema de gratuitidade no transporte de doentes e acompanhantes, em parceria com as corporações dos bombeiros locais.

No ensino, propõe a construção de uma escola secundária em Riba D’Ave; e revogar e intervir contra a municipalização do ensino.

Ao nível dos transportes promete implementar o passe intermodal entre todos os serviços rodoviários e ferroviários; reduzir o valor da taxa de estacionamento; requalificação das paragens de autocarros, com abrigos, informação em tempo real e iluminação pública; exige gratuitidade dos passes públicos para reformados, pessoas com mobilidade reduzida e outras camadas sociais desfavorecidas.

Ao nível das vias, a CDU defende a requalificação da VIM com separadores, lombas, sinalização luminosa, controlo de velocidade, semáforos, rotundas ou cruzamentos desnivelados; implementar o prolongamento da VIM até Braga; construir a variante Poente, complementado a Variante Nascente, de Ribeirão até Outiz.

Na cultura, propõe a requalificação e abertura do cinema no Shopping Town; efetuar o levantamento de espaços industriais e comerciais devolutos, ou inutilizados, e promover a sua ocupação com atividades artísticas, desportivas e associativas; dinamização de novos polos culturais e artísticos nas extremidades do concelho; e criar um museu virtual do património material e imaterial do concelho.

A CDU concorre às 39 Assembleias de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal. «O poder local tem de se traduzir numa efetiva resposta aos justos anseios da maioria da população, e não apenas aos interesses de alguns», resume.