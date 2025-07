Famalicão: Liliana Ribeiro assume novos compromissos para Carreira e Bente

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão -PSD-CDS/PP” continua a apostar em Liliana Ribeiro para a Junta da União de Freguesias de Carreira e Bente. A atual autarca apresentou, no passado sábado, a sua recandidatura para «servir com a mesma dedicação e vontade de trabalhar», garante. Aposta na continuidade da melhoria dos acessos, na valorização dos espaços verdes e na criação de novas respostas sociais, para os mais jovens e para a população sénior. «Estes são compromissos claros que levamos no coração e que queremos concretizar com todos», afirmou a candidata, destacando a criação de uma nova creche, a cobertura do campo desportivo, o alargamento e a requalificação do adro da igreja da Carreira, a conclusão da rede de saneamento, a continuidade da requalificação de ruas e passeios, o reforço do apoio ao associativismo local.

Liliana Ribeiro acredita que o trabalho feito ao longo dos últimos quatro anos é argumento forte para a reeleição, sublinhando o investimento na melhoria da rede viária, dos espaços de lazer e no apoio às coletividades. «Hoje, aqui, reafirmo a minha total disponibilidade para continuar a servir Carreira e Bente, com a mesma dedicação e vontade de trabalhar. Porque acredito na nossa freguesia, nas nossas pessoas e na força do trabalho em equipa», realçou.

O presidente da Câmara Municipal e recandidato pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, Mário Passos, enaltece o trabalho da autarca local, sublinhando que «a Liliana é o exemplo de uma liderança próxima, dedicada e com provas dadas. Carreira e Bente são hoje freguesias mais coesas e com mais qualidade de vida graças a um trabalho sério, feito com e para as pessoas. É com orgulho que caminhamos juntos neste projeto de futuro».

Liliana Ribeiro, que se apresentou aos apoiantes no Parque de Lazer do Grupo Desportivo de Carreira, contou com a participação dos mandatários da candidatura, os empresários José Maria Rodrigues e André Santos.