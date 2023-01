Famalicão: Limpeza de vegetação condiciona trânsito nas principais avenidas da cidade

Presidentes de Famalicão, Santo Tirso e Trofa contentes com a continuidade da maternidade

Numa declaração conjunta, os presidentes das Câmaras Municipais de Santo Tirso, Famalicão e Trofa, Alberto Costa, Mário Passos e Sérgio Humberto, respetivamente, regozijam-se publicamente pela decisão do Governo de não encerrar a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Ave que serve os três municípios.

A decisão, que foi tornada pública esta sexta-feira pelo diretor do SNS, Fernando Araújo, «defende os superiores interesses públicos da região e é essencial para a competitividade, inclusivamente demográfica, de um território que é dos mais produtores e exportadores do país».

Depois da reunião com o Ministro da Saúde, em outubro passado, os autarcas relatam que ficaram «descansados com o conhecimento que o Sr. Ministro demonstrou ter sobre a importância desta maternidade e sobre a excelência do trabalho lá desenvolvido. Esta decisão confirma a propriedade desse sentimento e não esperávamos outro desfecho que não este», referem os autarcas em comunicado.

Recorde-se que o encerramento da maternidade do Centro Hospitalar do Médio Ave constava do estudo da Comissão de Acompanhamento de Resposta às Urgências de Ginecologia/Obstetrícia.

O Centro Hospitalar do Médio Ave serve cerca de 250 mil habitantes. A administração tem sede em Santo Tirso, gerindo o Hospital Conde de São Bento, em Santo Tirso, e o Hospital S. João de Deus, em Famalicão. Em 2022 o Centro Hospitalar do Médio Ave registou um total de 1174 nascimentos, um acréscimo de 17% em comparação a 2021.

Os três autarcas desenvolveram um ação concertada na defesa da manutenção da maternidade, «que permitiu ganhar força política e sensibilizar o poder central para o erro que seria o encerramento da maternidade de Famalicão». Por isso, reforçam o seu contentamento com a decisão e reafirmam o seu compromisso «em contribuir para manter e elevar a qualidade dos serviços prestados no Centro Hospitalar do Médio Ave», sendo que a decisão agora tornada pública volta a ser analisada dentro de um ano.

Neste período de tempo, a maternidade de Famalicão deverá ser alvo de obras, reforçado o pessoal e apostar na diferenciação em neonatologia.