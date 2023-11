Famalicão: Lionn é o novo diretor desportivo do Ribeirão FC

Joga-se no próximo fim de semana a jornada 14 da pró nacional da AF Braga, com a líder Oliveirense a receber, no domingo, o Berço, décimo terceiro da classificação, com 15 pontos. A equipa de Nélson Silva, com menos um jogo, ocupa o primeiro lugar, com 28 pontos, mais três que o Maria da Fonte e o Joane.

Os joanenses, que ainda não perderam na prova, jogam sábado, também às 15 horas, em casa do Celeirós, oitavo classificado, com 20 pontos.

No domingo, o Ninense de Mário Jorge (11.º, 17 pontos) joga em casa do Maria da Fonte. No mesmo dia e à mesma hora, o Bairro (17.º, 11 pontos) recebe o Ronfe (10.º, 18 pontos). Será a estreia, em casa do novo treinador, Sérgio Gonçalves, que na ronda anterior surpreendeu com a vitória, 1-0, em casa do Vieira.

Na divisão de honra cumpre-se a jornada 11, com o S. Cosme a jogar, domingo, às 15 horas, em casa do Porto d´Ave. A formação famalicense, com menos um jogo, é décima segunda, com 10 pontos. O adversário tem nove pontos e encontra-se um lugar abaixo na classificação.

Na 1.ª divisão, série D, liderada pelo Delães, com 17 pontos, seguido do Lousado (14), Gondifelos (13) e Operário (12). A jornada oito, toda às 15 horas, contempla os seguintes jogos – sábado: Calendário-Lousado, Mouquim-Gondifelos; domingo: Ruivanense-S. Cláudio, Delães-Fradelos, Operário-Celeirós B, Sequeirense-Louro.