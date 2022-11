Famalicão: Lions agradece aos voluntários que fizeram o peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Na próxima terça-feira, 8 de novembro, às 15 horas, a União dos Sindicatos do Distrito de Braga/CGTP-IN promove uma ação pública em defesa da maternidade de VN Famalicão. A iniciativa, em conjunto com sindicatos da área da saúde, com o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos e com o Movimento Democrático de Mulheres, terá lugar em frente ao Centro Hospitalar Médio Ave (Hospital de Famalicão) com a presença de dirigentes, delegados, ativistas sindicais, trabalhadores da saúde e utentes, e contará com a presença da Secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

Esta iniciativa enquadra-se na campanha da CGTP “Defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) Público, Gratuito e Universal”, cujos objetivos passam, entre outros, por colocar o foco na saúde e na prevenção da doença, pela necessidade de reforçar e modernizar o SNS e por investir na saúde como condição de desenvolvimento económico e social do país.

O serviço de obstetrícia e ginecologia do Centro Hospitalar Médio Ave dá resposta à população de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, sendo reconhecido como um serviço de excelência. O espaço foi alvo de remodelações nos últimos anos «e conta com uma equipa de saúde que investiu na operacionalização de um modelo assistencial humanista e abrangente», escreve a CGTP-IN, em comunicado.

Recorde-se que a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia – Obstetrícia e Bloco de Partos apresentou recentemente como sugestão o fecho das urgências de obstetrícia do hospital de VN de Famalicão. A pesar de ainda não existir uma

decisão definitiva da referida Comissão, a União dos Sindicatos de Braga e a CGTP-IN «defende uma solução que passa pela manutenção e reforço dos serviços de proximidade, pelo reforço do financiamento e pela valorização dos profissionais». Os cuidados de saúde de qualidade e acessíveis a todos «são um princípio do qual não pode ser submetido à critérios supostamente economicistas».